Um Dënschdegmoie koum et um CR121 tëscht der Vugelsmillen an dem Mëllerdall zu engem Accident, bei deem e Camion gekippt ass, nieft d'Schwaarz Iernz.

Éischten Informatiounen no riskéiert de Piff aus dem Camion eraus an d’Schwaarz Iernz ze lafen, wat d’Pompjeeën op der Plaz awer probéieren ze verhënneren. De Camion huet 10.000 Liter Piff gelueden. Et goufe scho Barrièren an der Baach installéiert, falls de Piff géif auslafen.

D'Streck ass viraussiichtlech bis e Mëttwoch fir den Trafic gespaart. Eng Deviatioun geet iwwer Konsdref.

Op der Plaz sinn d'Pompjeeë vu Beefort, Iechternach a Mäertert, d'Ambulanz vun Iechternach, de Samu, de Groupe de sauvetage aquatique grad ewéi de Groupe risques chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN).

© Domingos Oliveira / RTL

Géint 8.30 Auer koum et am Rond-point Irgäertchen zu engem Accident tëscht 3 Autoen, wat nawell fir zimmlech vill Chaos am Beruffstrafic gesuergt hat. Eng Persoun war blesséiert ginn. D'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad waren op der Plaz.