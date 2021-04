De Ministère wéilt sech awer beméien, fir dass déi ronn 250 Aarbechter kuerzfristeg hir Paie weider ausbezuelt kréien, heescht et vum Franz Fayot.

D'Volontéit vu Säite vum Wirtschaftsministère, fir d'Wierk mat senge Salariéen ze erhalen, ass do, esou de Wirtschaftsminister Franz Fayot an enger Froestonn en Dënschdeg de Mëtten an der Chamber. Ma et sollt een elo näischt iwwert de Knéi briechen, well et ëmmerhin och ëm Steiergelder geet. Et soll net an e Faass ouni Buedem investéiert ginn, esou nach de Wirtschaftsminister.

An d'Situatioun wier effektiv seriö an ugespaant. De Ministère wéilt sech awer beméien, fir dass déi ronn 250 Aarbechter kuerzfristeg hir Paie weider ausbezuelt kréien. Kuerz bis mëttelfristeg sollen och d'Aktivitéite vum Site zu Diddeleng erhale bleiwen, och wann d'Wierk den Ament net voll ausgelaascht ass. Laangfristeg soll da gekuckt ginn, fir de Site als feste Bestanddeel vun der Lëtzebuerger Stolindustrie z'erhalen.

Den Dossier wier awer onduerchsichteg a komplex, betount de Franz Fayot, dofir wier een och mat der wallounescher Regierung a Kontakt, well de Site vun Diddeleng am Binôme mam Wier vu Léck fonctionéiert. Mat de Gewerkschaften um Terrain gëtt den Ament och gekuckt, fir eng laangfristeg Léisung kënnen ze fannen. D'SNCI krut als staatlech Investitiounsbank den Optrag, fir méiglech Pisten ze analyséieren, wéi dann eng méiglech Investitioun vum Staat kéint ausgesinn.