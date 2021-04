Persounen tëschent 16 a 54 Joer kënne vun dëser Woch u mat enger Invitatioun rechnen, fir sech impfen ze loossen.

Lëtzebuerg geet an déi lescht Phas vun der Impfcampagne. Wéi d'Santé matdeelt, ginn nach dës Woch déi éischt Invitatioune per Post verschéckt. Ugefaange bei deene Leit, déi méi al sinn.

Am Bréif gëtt da wéi gewinnt déi ganz Demarche erkläert an et kann een e Rendez-vous huelen an deem Impfzenter, wou ee wëll. Et soll een awer net ongedëlleg ginn. D'Invitatioune ginn au fur et à mesure verschéckt, wéi d'Vaccine geliwwert ginn. Deemno kéint et och nach e bëssen daueren.

Schreiwes

Lancement de la phase 6 de la campagne de vaccination (27.04.2021)

Communiqué par: ministère d'État / ministère de la Santé

Les premières invitations à destination des personnes couvertes par la phase 6 de la campagne de vaccination seront envoyées à la fin de cette semaine (semaine 17). Cette dernière phase comprend la population résidente générale appartenant à la catégorie d'âge de 16 à 54 ans, en commençant par les plus âgés, non vaccinés antérieurement du fait d'une vulnérabilité.

Les personnes concernées recevront une invitation de la part du ministère de la Santé par courrier postal, avec indication détaillée de la démarche pour prendre rendez-vous dans un des centres de vaccination de leur choix. Une assistance personnalisée est également offerte à travers une hotline spécialement mise en place à cet effet sous le numéro (+352) 247-65533.

Les invitations seront envoyées au fur et à mesure et en fonction des livraisons de vaccins. Afin de respecter les gestes barrière et d'éviter des files d'attente, il est important de respecter l'heure précise de son rendez-vous.