Géint 17 Auer en Dënschdeg gouf et an der Stad an der Rue Michel Welter eng Kollisioun tëscht 2 Autoen, eng Persoun ass blesséiert ginn.

Géint 19.15 Auer en Dënschdeg den Owend ass dann tëscht Bruch a Sëll en Auto op d'Kopp gaangen, och hei gouf eng Persoun verwonnt. Géint 21.30 Auer, respektiv 22 Auer goufen et dann nach eemol 2 Kollisiounen mat allkéiers 2 Gefierer, dat zu Mutfert an der Rue de Contern an zu Beetebuerg an der Route de Peppange. Et gouf jeeweils 1 Blesséierten.