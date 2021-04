De Paul Wilmes, Joël Mossong an Thomas Dentzer hunn en Artikel iwwert d'Teststrategie am "Lancet Regional Health -Europe" publizéiert.

Am Kader vum Large-Scale-Testing gouf all Awunner aus dem Land an der Moyenne 3,6 Mol getest. De globale Positivitéitstaux läit mat 2,6% op engem relativ niddregen Niveau. Am Verglach: An Däitschland läit deen Taux, deen de Pourcentage tëscht de positiven Tester an der globaler Zuel vun Tester moosst, bei 5,6% an an Holland souguer bei 17%. Dat schreiwen d'Lëtzebuerger Fuerscher Paul Wilmes, Joël Mossong an Thomas Dentzer an engem rezenten Artikel am "Lancet Regional Health - Europe".

Nieft dem Large-Scale-Testing ginn et zanter engem hallwe Joer serologesch Echantillonen, déi representativ sinn. Dës Donnéeën erginn eng Sero-Prevalenz vu 7,7%, wat ronn 48.300 Covid-Fäll entsprécht, déi z'erwaarde sinn. Doraus ergëtt sech, datt nëmmen 0,8% vun de Covid-Fäll net detektéiert ginn.

Déi 3 Lëtzebuerger Experten ënnersträichen an hirem Artikel och, datt d'Niveaue vum Inzidenz-Taux vill vun engem Land op en anert variéieren, dat jee no der Test-Strategie, déi applizéiert gëtt. Duerfir wier den Inzidenz-Wäert als Referenzwäert och nuancéiert ze kucken, nämlech zesumme mam Positivitéitstaux an och der Occupatioun vun den Akut-Better an de Spideeler.

De kompletten Artikel kënnt Dir hei am Detail noliesen.

Schreiwes

Les taux d'incidence de la COVID-19 par pays – une vision biaisée de la situation épidémiologique (28.04.2021)

Communiqué par: ministère de la Santé / Université du Luxembourg

Les niveaux d'incidence – le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au cours d'une période donnée – servent actuellement d'indicateurs pour définir les zones à haut risque. Cependant, les différences observées entre pays voisins et entre régions européennes sont largement influencées par les différences dans les stratégies de dépistage. Un article publié en date du 23 avril 2021 dans The Lancet Regional Health - Europe souligne la nécessité de disposer de données cohérentes et d'une approche plus nuancée pour permettre des comparaisons significatives entre les pays. Rédigé en collaboration par le professeur Paul Wilmes, porte-parole de la COVID-19 Task Force de Research Luxembourg, le docteur Joël Mossong et le docteur Thomas Dentzer de la Direction de la santé, cet article récapitule également certains des chiffres disponibles pour le Luxembourg et les pays européens environnants.

Depuis le début de la pandémie, le Luxembourg a mené une vaste campagne de dépistage basée sur des tests à large échelle et une recherche systématique des cas contacts: en moyenne, chaque résident a été testé au moins 3,6 fois. «À 2,6 %, le taux de positivité global pour le pays – c'est-à-dire le pourcentage des tests positifs parmi l'ensemble des tests effectués – est resté relativement faible», précise le docteur Joël Mossong, épidémiologiste à la Direction de la santé. «En comparaison, les taux dans les autres pays européens varient, entre 5,6 % dans l'Allemagne voisine et 17 % aux Pays-Bas où le dépistage est plus limité.»

En plus des tests à grande échelle, le Luxembourg a également effectué un échantillonnage sérologique représentatif parmi ses résidents, cela de façon hebdomadaire depuis novembre dernier. Les données collectées jusqu'au 15 janvier 2021 indiquent une séroprévalence de 7,7 %, ce qui par extrapolation à l'ensemble de la population correspond à 48.264 cas attendus. «Si on compare aux 48.630 cas enregistrés jusqu'à cette date, cela suggère que le dépistage fonctionne très bien au Luxembourg, avec seulement environ 0,8% des cas qui ne sont pas détectés», explique le docteur Thomas Dentzer, en charge de la coordination stratégique à la Direction de la santé. Si ce type d'information fait défaut dans la plupart des pays, des données similaires indiquent que jusqu'à 62,3 % des cas pourraient ne pas avoir été détectés en Belgique.

Dans l'ensemble, ces chiffres soulignent que les taux d'incidence par pays pourraient être davantage le reflet des différentes capacités de dépistage que celui des risques réels d'infection par le SARS‑CoV‑2. Compte tenu des biais liés aux différentes stratégies de dépistage et pour tenir compte des disparités dans l'ampleur des campagnes de tests, une approche plus nuancée ne reposant pas uniquement sur les niveaux d'incidence permettrait de définir plus précisément les pays et régions à haut risque. «Les taux de positivité, les taux d'occupation des hôpitaux et des unités de soins intensifs, ainsi que les données sur la séroprévalence devraient être pris en compte pour des évaluations du risque plus complètes», souligne le professeur Paul Wilmes de l'Université du Luxembourg. L'impact des différentes campagnes de vaccination et la fréquence des nouveaux variants du virus devront également être pris en compte. «L'accès à des données cohérentes pour les différents pays, recueillies et partagées de manière coordonnée et paneuropéenne, sera fondamentale pour permettre des comparaisons significatives dans les semaines et les mois à venir», conclut le professeur Wilmes.