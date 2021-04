E Méindeg den Owend um 19.10 Auer koum et zu Monnerech an der Rue d'Esch zu engem Accident mat engem Vëlosfuerer.

Leit déi heizou Informatiounen hunn, solle sech bei der Police mellen, dat beim Commissariat du Sud um 244571000 oder iwwer Mail: police.portedusud@police.etat.lu

Zeie ginn dann och am Kader vun engem Abroch an d'Gebai "Manukultura" zu Useldeng gesicht. Agebrach gouf hei tëscht dem 27.04 um 17 Auer an dem 28.04 um 8 Auer. All Informatioun ass hei fir d'Police Atert um 244-921000 oder iwwer police.atert@police.etat.lu.