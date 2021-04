Grand-Duc Henri a Gesondheetsministesch Paulette Lenert op Visitt am Impfzenter um Findel (29.4.21)

En Donneschdeg waren de Grand-Duc Henri an d'Ministesch Paulette Lenert op Besuch an den Hale vun der Air Rescue an hu sech e Bild op der Plaz gemaach.