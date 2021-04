Vun elo u kann ee sech op guichet.lu op d'Waardelëscht aschreiwen, fir eng vun den Impfdosissen ze kréien, déi an den Impfzenteren owes iwwreg bliwwen ass.

Dëst gëllt fir all d'Awunner vu Lëtzebuerg, déi iwwer 18 Joer al sinn.

Wichteg ass z'erwänen, dass ee bannent manner wéi 20 Minutte muss kënnen an deem Impfzenter sinn, deen een uginn huet, dat vu méindes bis samschdes tëscht 18.30 an 19 Auer. Wann ee Verspéidung huet, gëtt et keng Garantie, dass d'Impfdosis nach disponibel ass.

D'Aschreiwung ass op vum 30. Abrëll bis den 8. Mee.

Déi, Leit déi sech hei ageschriwwen hunn, ginn telefonesch kontaktéiert, wann an hirem Impfzenter eng Dosis disponibel ass.

Sollt ee gesondheetlech Problemer hunn, soll ee sech virdru mat sengem Dokter consultéieren.

Hei kënnt Dir Iech aschreiwen.

Procédure mise en place afin de bénéficier des doses résiduelles de vaccins contre la COVID-19 (30.04.2021)

Communiqué par: ministère d'État / ministère de la Santé

Comme annoncé suite au Conseil de gouvernement du 21 avril, une liste d'attente est mise en place afin de bénéficier des doses résiduelles de vaccins contre le coronavirus.

Les personnes pouvant s'inscrire sur cette liste, doivent

• être en mesure de se rendre dans un délai de moins de 20 minutes dans un des six centres de vaccination (Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Findel-LAR, Luxembourg-Limpertsberg, LuxExpo, Mondorf) et ne peuvent s'inscrire que pour un seul centre de vaccination ;

• être disponibles du lundi au samedi entre 18.30 et 19.00 heures.

Cette liste sera ouverte à partir du 30 avril. Toute personne intéressée, âgée de plus de 18 ans, pourra s'y inscrire sur Guichet.lu via www.impfen.lu ou via le site www.covid19.lu. Les personnes inscrites sur cette liste seront contactées par téléphone par le chef du centre de vaccination respectif en commençant par les personnes les plus âgées en fonction de la disponibilité de doses résiduelles de vaccins.

Cette possibilité supplémentaire est offerte afin d'éviter que des doses de vaccins restent inutilisées. Les inscriptions à la liste d'attente sont possibles pendant un délai d'une semaine.