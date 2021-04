Op d'mannst véier Vëlosaccidenter an enger Woch, dat ass ze vill, fënnt d'Asbl Pro Vëlo.

Pro Vëlo zu de rezenten Accidenter / Rep. Diana Hoffmann

Bei Accidenter dës Woch goufen zwee Vëlosfuerer schwéier blesséiert, an och eng professionell Cyclistin koum an d'Klinick, nodeems si vun engem Automobilist ugestouss gi war. Pro Vëlo reagéiert mat engem Post an de soziale Medien. Wat domat soll bewierkt ginn, erkläert de Philippe Herkrath vu Pro Vëlo.

Philippe Herkrath: "Mir hate gëschter e Post gemaach, wou mer einfach en Opruff dozou gemaach hunn, dass een op de Stroosse soll méi géigesäiteg op sech soll oppassen. Well dat do sinn elo nawell scho relativ vill Accidenter, wou Vëlosfuerer dra verwéckelt waren an enger kuerzer Zäit. An do waren der och dobäi, déi relativ grave ausgaange sinn."

Am Joer 2019 goufe beim Statec 22 Accidenter registréiert, bei deenen e Cyclist schwéier blesséiert ginn ass. Fir en Iwwerbléck ze kréien, wou déi meeschten Accidenter geschéie wier awer schwéier.

Wann een et misst aschätzen, géing ee soen, datt an de Stied d'Accidenter geschéien, sou de Philippe Herkrath. Dëst well do méi Trafic ass, an eben och oft méi komplizéiert Situatiounen do wieren, déi déi verschidde Verkéiersteilnehmer ënnerteneen negociéiere missten.

Déi Accidenter, déi awer rezent geschitt sinn, wiere vill am südleche Raum gewiescht, wou d'Infrastrukturen innerhalb vun den Uertschaften deelweis nach net sou qualitativ héichwäerteg wieren. Am Allgemenge mussen awer nach eng Partie Mesurë fir méi Sécherheet geholl ginn.

Haaptfuerderung vu Pro Vëlo ass dofir, fir eng Infrastruktur fir de Vëlo ze kréien, déi souwuel vum Auto getrennt ass, wéi och vun de Foussgänger. Et géife méi koherent Netzer gebraucht ginn, wou de Vëlo sech deplacéiere kann. Dat kéint a Form vu Vëlospiste sinn, oder awer och a Form vu Verkéiersberouegung, dat souwuel a Quartieren wéi och a Stroossen, déi vill vu Vëlosfuerer genotzt ginn.

De Philippe Herkrath nennt och d'Beispill vu Vëlosstroossen. Säit kuerzem géing et d'Méiglechkeet ginn, souer anzeriichten. Dobäi handelt et sech ëm Stroossen, wou de Vëlo d'Prioritéit huet. Zum Beispill däerf de Vëlo do net vum Auto iwwerholl ginn. Dëst wieren alles Méiglechkeeten, wou d'Koherenz vum Reseau ka verbessert ginn, a Konflikter reduzéiert.

Inspiratioun kéint ee sech och an nach an anere Länner huelen. Zum Beispill wieren zu Bréissel mat enger quasi flächendeckender Tempo-30-Zone an der Stad an de leschte Jore couragéiert Mesurë realiséiert ginn.