Souwuel d’Waardelëscht, fir fräiwëlleg mat AstraZeneca geimpft ze ginn, wéi och déi fir d'Impfdosissen, déi owes iwwreg bleiwen, hunn e grousse Succès.

Den Impfstoff vun Johnson&Johsnon gëtt hei zu Lëtzebuerg weider u Leit iwwer 30 Joer verimpft. Dat huet de Conseil supérieur des maladies infectieues a sengem Avis festgehalen, huet de Premier Xavier Bettel e Freideg de Mëtteg annoncéiert.

Wat d’Waardelëscht ugeet, déi jo e Freideg online gaangen ass, fir d’Impfdosissen, déi owes iwwreg bleiwen, huet de Premier preziséiert, datt sech scho 4.100 Leit do ageschriwwen hunn, de Chiffer vun Dosen, deen iwwreg bleift, allerdéngs e ganz klenge wier. D’Leit kéinten also net all domat rechnen, geruff ze ginn.

Xavier Bettel: "Ech hat iech d'Zuelen d'lescht Kéier ginn. Vun iwwer 90.000 Dosen, déi versprëtzt gi waren, ware manner wéi 10 Stéck net benotzt ginn. Et muss een dat an d'Realitéit sëtzen. Et ass net, datt déi 4.100 Leit an den nächsten Deeg telefonéiert kréien. Et ass geduecht, datt elo, wann d'Cadence méi héich gëtt, mer net an d'Situatioun kommen, wou 4 oder 5 Dose pro Impfzenter ewechgehäit ginn."

D’Waardelëscht, fir fräiwëlleg mat AstraZeneca geimpft ze ginn, hat jo och grousse Succès mat 30.000 Umellungen. Ronn d’Hallschent dovun hätt schonn e Rendez-vous fir déi nächst Deeg. Wéini déi aner do dru kommen, géif vun de Liwwerungen ofhänken, ma et wéilt ee keng Zäit verléieren, huet de Xavier Bettel betount.

Wat méiglech Oplockerunge vun de Mesuren uginn, huet de Premier op nächste Mëttwoch verwisen. Am private Beräich kéinten et da méi large Mesurë ginn, an och duerch den Asaz vu Schnelltester huet de Xavier Bettel vu méiglechen Ouverturen a verschiddene Beräicher geschwat.

D'Regierung setzt weider op den Asaz vu Schnelltester. Dat huet d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert nom Regierungsrot betount. Eng Commande vu 14,5 Milliounen där Tester géif lafen. Den Asaz dovun soll der Ministesch no zu enger Routine ginn, déi an hiren Aen e gudden Zousaz zu de gestes barrières sinn. Nieft de Schoulen, an de Betriber, wou d'Schnelltester wäerten verdeelt ginn, ass virgesinn, datt Leit, déi zum Beispill am Chômage sinn, de Revis kréien oder an der Pensioun sinn e Bong kréien, mat deem se sech eng Këscht Tester an d’Apdikt kënne sichen goen.

Wat d'indesch Variante vum Virus uginn, huet d'Gesondheetsministesch betount, datt ee virsiichteg muss sinn. An deem Kontext wier och decidéiert ginn, datt zousätzlech Mesuren en Place gesat ginn. Dat heescht konkret, datt Leit, déi aus Indien op Lëtzebuerg reesen, ier se an de Fliger klammen, en negativen Test virweise mussen, bei der Arrivée zu Lëtzebuerg e PCR-Test maachen an uschléissend 7 Deeg a Quarantän mussen.

