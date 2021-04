An der Lutte géint d'Drogekriminalitéit gouf en Donneschdeg de Moien op der Gare an zu Hollerech eng Kontroll duerchgefouert.

29 Policebeamten an een Drogenhond waren am Asaz an hu wärend 90 Minutte an Zich a Busse kontrolléiert. Op Uerder vum Parquet goufe 4 Verdächteger festgeholl. Si haten e Freideg de Moie Rendez-vous virum Untersuchungsriichter. Well bei 3 vun hinnen de Verdacht bestoung, dass si Drogen am Kierper géingen transportéieren, gouf eng klinesch Untersuchung gemaach. An 2 Fäll goufen Droge fonnt. Am grousse Ganze konnten 38 Kugele saiséiert ginn.

2 weider Verdächteger goufe wéinst Drogebesëtz festgeholl. Och hei konnten e puer Kokain-Kugele séchergestallt a beschlagnaamt ginn.

6 weider Persoune goufe protokolléiert.

Zu Péiteng huet d'Police donieft eng Hausduerchsuchung duerchgefouert.

Am grousse Ganze goufen 73 Kugele mat Droge fonnt, 17 Tute mat Cannabis-Produiten, 1.250 Euro Boergeld, 9 Telefonen, 3 gefälschten Dokumenter an Drogen-Utensilien.

Schonn e Mëttwoch haten d'Beamte vun der Police eng gréisser Quantitéit Drogen am Péitrussdall entdeckt. An enger Heck goufe Kokain- an Heroin-Kugele verstoppt. Dës goufe séchergestallt an eng Enquête an d'Weeër geleet.