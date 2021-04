D'Teststrategie an de Schoulen leeft schonn zanter Méint, ugangs mat mobillen Test-Ekippen, respektiv dem Large-Scale-Testing, a lo mat de Schnelltester.

Bilan vun de Schnelltester an de Schoulen / Rep. Tim Morizet

Bis an de Summer era gëtt e fir Dausende Schüler zur Routine: rieds geet vum Antigen-Schnelltest. No der Ouschtervakanz gouf den éischten Test am Klassesall ausgedeelt, 2 Wochen drop, hunn déi meescht Schüler sech d'Watt schonn 2 Mol an d'Nues gestach.

Den Educatiounsminister Claude Meisch: „D'Participatioun bei de Schüler, déi louch dës Woch bei 85,5%. Dat ass däitlech méi héich ewéi bei de Campagnë vum Large-Scale-Testing, déi mer haten. Do louche mer bei Schüler an Enseignanten ëmmer bei ëm déi 40-50%."

E gudden Abléck an d'Verhale vum Virus an der Gesellschaft, esou de Ministère. Trotzdeem sinn et bal 1/7 vun de Schüler, déi net bereet sinn, sech testen ze loossen – dat aus sëllege Grënn.

Claude Meisch: „Ech mengen awer och, datt et ganz normal ass, datt ee fir d'éischt emol mat enger gewëssener Skepsis dat Ganzt kuckt a sech iwwert déi nächst Wochen dann iwwerleet, awer nach matzemaachen."



Bei esou muncher engem wäert et virun allem Angscht virun nach méi privaten Aschränkunge sinn. Besonnesch bei de Premièresschüler gëllt d'Angscht, wichteg Examen ze verpassen.

„Meng Recommandatioun ass, fir sech mat Zäiten ze testen. Wann elo eng Kéier e puer Schüler op Première sech wëllen treffen, fir nach eng Kéier iwwert d'Matière duerchzegoen – da kann een dat jo maachen a sech einfach virdrun eng Kéier testen, fir ze wëssen, datt een net ustiechend ass. An dann ass d'Chance och méi grouss, an den Examen ze goen, ouni datt een op eemol vum Covid gepaakt gëtt", sou nach den Educatiounsminister.

10 Schnelltester goufen un d'Premièresschüler verdeelt – dat och fir sech doheem ze testen.

Et wieren iwwerdeems keng Problemer bekannt, datt Eltere vun der Plattform, wou d'Personal d'Resultater andréit, falsch Notifikatioune kruten. Par konter géif déi offiziell Notifikatioun mat engem negative Resultat och an Zukunft verschidden ausserschoulesch Aktivitéiten an Hobbye wuel vereinfachen, esou de Minister.

Iwwert d'Fiabilitéit vun den Tester aus der Schoul goufen et e Freideg nach keng Zuelen. An der Pilotphas virun der Ouschtervakanz goufen déi 10 positiv detektéiert Schnelltester vun 10 positive PCR-Tester bestätegt.

Erëm Presenzunterrecht a verschidde Lycéeën op de ieweschte Klassen

Verschidde Lycéeën am Grand-Duché hunn annoncéiert, op den ieweschte Klassen zukünfteg den Home-Schooling nees duerch de Presenzunterrecht ze ersetzen. Dat soll deemnächst och landeswäit nees de Fall sinn, hofft den Educatiounsminister Claude Meisch am RTL-Interview. Déi nächst Woche wieren decisiv, fir ze gesinn, ob een den Apprentissage à Distance nees kéint iwwerall komplett ofschafen. Aktuell géif e Konzept ausgeschafft ginn, fir ze kucken, wéi een nach méi a virun allem méi prezis ka testen.Claude Meisch: „Vläicht no Päischte spéitstens, do hoffe mer, alleguerten d'Klassen nees zesummen an der Schoul kënnen ze hunn. Et ass de grousse Wonsch virum Enn vun dësem Schouljoer. Mir hunn eis och eng zousätzlech Capacitéit u Schnelltester geséchert, fir nieft den Tester, déi 1 Mol d'Woch gemaach ginn an de Klassen, nach zousätzlech a geziilt weider Tester kënnen ze maachen. Zum Beispill op den ieweschte Klassen an doduerch nach e Schrëtt méi Normalitéit ze kréien.“ Eng Penurie u Schnelltester géif ee sech an de Schoulen net erwaarden. Do wieren déi néideg Capacitéite schonn op d'Säit gesat ginn, esou nach den Educatiounsminister.

Schreiwes

Une sécurité supplémentaire pour les écoles saluée par la communauté scolaire: bilan de la première semaine des autotests rapides COVID-19 dans les écoles (30.04.2021)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Depuis le 19 avril 2021 et jusqu'à la fin de l'année scolaire, les autotests rapides sont proposés aux élèves ainsi qu'au personnel de tous les établissements scolaires publics et privés appliquant les programmes nationaux et des maisons relais.

La semaine du 19 avril, les élèves et les enseignants ont reçu un kit de test à essayer à la maison. La semaine du 26 avril, les tests ont eu lieu pour la première fois dans les écoles sous la supervision des enseignants. Les élèves du cycle 1 avec l'aide de leurs parents ainsi que le personnel continuent à se tester à domicile.

Grand intérêt apporté au dispositif des autotests

Les plus de 13.000 vues du Facebook Live du 15 avril sur la page du ministère de la Santé et la participation de 3.880 enseignants au webinaire de formation le 20 avril montrent l'intérêt porté à l'introduction de ce nouveau dispositif.

85,5 % de consentement des parents et des élèves majeurs

Le haut taux de participation de l'autotesting à l'école de 85,5 % témoigne de la forte acceptation de ce nouvel instrument de lutte contre la pandémie.

Grâce à l'engagement des enseignants et des directions, les opérations se sont de façon générale bien passées. Les directions rapportent au ministère que les enfants et les jeunes n'ont pas eu de difficultés à réaliser le test à l'école. Les parents des élèves testés positifs, avertis dès la rentrée des congés de Pâques de la procédure des autotests, ont su s'organiser et rapidement venir chercher leur enfant.

Taux de positivité de 0,078% dans les écoles et lycées

Lors de la première semaine (du 19 au 25 avril), quand les tests ont été essayés à la maison, 27 cas positifs ont été communiqués.

La semaine suivante (du 26 avril au 30 avril), 43 cas positifs sur 49.777 tests réalisés sont apparus. Ce qui revient à un taux de positivité de 0,078% dans les écoles et les lycées.

Plateforme digitale de renseignement mise en place

Le reporting réalisé directement par les enseignants via la plateforme digitale de communication avec l'Inspection sanitaire permet un suivi très réactif des cas repérés à l'école. La plateforme de reporting génère automatiquement un e-mail adressé aux parents avec le résultat de l'autotest.

Une garantie supplémentaire pour l'ouverture des écoles

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et la Jeunesse, Claude Meisch, s'est réjoui: «L'introduction des autotests dans les écoles a été une réussite grâce à l'engagement de tous les acteurs scolaires. Les autotests sont une garantie supplémentaire pour l'ouverture des écoles et contribuent ainsi au bien-être des élèves et à leur avancement scolaire.»

