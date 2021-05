Geschitt sinn dës Accidenter tëscht Suessem a Käerjeng an tëscht dem Katrewang a Koplescht.

2 Blesséierter gouf et e Freideg op eise Stroossen. Wéi de CGDIS mëllt gouf et kuerz virun hallwer 6 e Freideg den Owend en Accident op der A13 tëscht Suessem a Käerjeng. En Auto an e Moto sinn hei anenee gerannt, eng Persoun gouf verwonnt.

A kuerz virun hallwer 10 ass tëscht dem Katrewang a Koplescht ass e Motocyclist gefall a gouf blesséiert.