Wéi d'Police matdeelt, gëtt de Jugendlechen zënter dem 30. Abrëll vermësst, hie gouf déi leschte Kéier um 14.40 Auer zu Déifferdeng gesinn.

De Mannerjäregen huet eng schwaarz Joggingsbox an eventuell en Posch fir ëmzehänken un. Hien ass ronn 1,70 Meter grouss, huet schwaarz Hoer an donkel An. Opgrond vun enger Krankheet, ass de Jong op Medikamenter ugewisen.

© Police

All méiglech Informatiounen iwwert d'Plaz, wou de Mannerjäregen sech kéint ophalen, ass fir d'Police vun Déifferdeng um Telefon +352 244 53 1000 oder iwwer Mail op police.differdange@police.etat.lu.