Den EU-Kommissär fir de Bannemaart an de franséische Staatssekretär fir europäesch Affär wäerten ënnert anerem mam Premier Xavier Bettel eng Entrevue hunn.

Den EU-Kommissär fir de Bannemaart, den Thierry Breton an de franséische Staatssekretär fir europäesch Affären de Clément Beaune sinn e Méindeg op Besuch hei zu Lëtzebuerg.

Haaptsächlech soll iwwert d'"Actualité numérique européenne" de diskutéiert ginn, steet am Communiqué. Um Véierel op 2 ass eng Pressekonferenz, zesumme mam Premier Xavier Bettel am Sennenger Schlass. Um Programm steet dann ënnert anerem och eng Visitt am Impfzenter um Lampertsbierg, hei a Presenz vun der Santésministesch Paulette Lenert.

Mi spéit gëtt den Thierry Breton nach vum Grand-Duc am Palais empfaangen.

