De Protestpiquet fänkt um 10.30 Auer virun der Chamber un, do ass och eng Ënnerschrëftenaktioun, dono ass e Marsch bis virun de Staats- a Medieministère.

Mir fuerderen e besseren Zougang zur Informatioun a méi Transparenz. Dat huet e Méindeg de Moien de Luc Caregari, Vize-President vun der ALJP, der Journalisten-Associatioun, am RTL-Interview erkläert. Dat wären zwou verschidde Saachen.

Et wär schwiereg zu Lëtzebuerg un Informatiounen ze kommen. Et géif ëm e "verbrieftent Recht" op Informatioune goen. Verwaltunge solle verflicht sinn, d‘Detailer ze ginn, déi ee freet.

International géifen d’Journalistekolleegen sech wonneren, datt et dat net géif zu Lëtzebuerg ginn, seet de Luc Caregari.

Et wär keng Extrawurscht, mä e Recht, wat an allen aneren EU-Länner usus wär: "Et géif net drëms goen Geschäftsgeheimnisser gewuer ze ginn. Mä ëm d’Zuelen, Statistiken oder den Agenda vum Minister zum Beispill."

De Luc Caregari vun der ALJP

Déi Intransparenz géif Lëtzebuerg net gutt zu gesicht stoen, fënnt d’ALJP.

De kompletten Interview mam Luc Caregari vun der ALJP

E Méindeg um 3. Mee, dem internationalen Dag vun der Pressefräiheet, gëtt et virun der Chamber eng Maniff fir méi Transparenz a fir en Informatiounszougangsrecht. D'Associatioun vun de Lëtzebuerger Beruffsjournalisten, d'ALJP, zesumme mat anere Vertrieder aus der Zivilgesellschaft, wéi zum Beispill dem OGBL, Greenpeace, der Asti oder dem Mouvement Ecologique rifft dozou op

Zanter 17 Joer géif dat Zougangsrecht de Journalisten an Aussiicht gestallt ginn, ouni positiivt Resultat. Virun allem bei der Kommunikatioun vun ëffentleche Verwaltunge fuerdert een eng staark Verbesserung.

De Protestpiquet fänkt um 10.30 Auer virun der Chamber un, do ass och eng Ënnerschrëftenaktioun an dono ass e Marsch bis virun de Staats- a Medien-Ministère. Do wier dann och eng Iwwerraschungsaktioun geplangt.

Am rezente Ranking vu „Reporter ouni Grenzen“ steet Lëtzebuerg mëttlerweil just nach op der 20. Plaz vun de Länner, wou d'Liberté de presse am héchste gehale gëtt. Dat ass e Minus vun ëmmerhin 3 Plazen, par Rapport zum leschte Joer.

Eis 2 Nopeschlänner Däitschland an d'Belsch leie kloer virun eis op de Plazen 11 an 13. Spëtzereider ass weiderhin Norwegen, viru Finnland.