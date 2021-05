Lëtzebuerg seet Merci an dat fir eng éischte Kéier op RTL. Zesumme mat Luxair verschenke mir dës Woch 10 Dramreesen u Leit, déi et wierklech verdéngt hunn.

Sie hu sech fir anerer engagéiert an no hinne gekuckt, si hunn och a schwéieren Zäiten hiert Bescht ginn. Den Optakt, dee maache mer um Méindeg zu Déifferdeng beim Sylvie Fabbro. Si ass Concierge am Witwenheem zu Nidderkuer an huet do deenen eelere Leit ënnert d'Äerm gegraff an huet och alles dru gesat fir, datt si gesond bleiwen.

De Loïc Juchem war si zesumme mat hirer Duechter, dem Tamina, iwwerraschen. Si hat hir Mamm nominéiert.



An et war e ganz emotionale Moment fir béid Fraen, wou och déi eng oder aner Tréine koumen. An elo geet et eng Woch mat der Luxair op Madeira.

Déi ganz RTL-Ekipp wënscht eng schéi Vakanz!

Mir soen e Méindeg eng weider Kéier Merci, um 17.10 Auer ass et nach emol sou wäit. Wie weess, wou d'Luxair eis Gewënner dann an d'Vakanz schéckt.