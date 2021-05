Den 1. Mee géint 1.30 Auer koum et zu Gilsdref op der Héicht vum "Camping de la Sure" zu engem Virfall, wou e Kand blesséiert gouf.

En 10 Joer ale Jong ass vun engem Hond gebass ginn. D'Déier war net un der Léngt, hat keen Halsband un an et huet ee kee Besëtzer fonnt. De Jong ass mat Blessuren um Aarm an d'Spidol komm.

An dësem Zesummenhang sicht d'Police vun Dikrech elo no Zeien. All Informatioune si fir d'Police ënnert der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per Email : Police.DIEKIRCHVIANDEN@police.etat.lu.

Hei d'Beschreiwung vun der Police

Beim Hund handelt es sich ersten Informationen um ein grösseres Tier, Art Berner Sennenhund, ca. 80cm gross, mit längerem Fell von braun, schwarz und grauer Farbmischung.