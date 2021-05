Zanter kuerzem huet d'ONG Sea-Eye, déi Leit am Mëttelmier aus dem Waasser rett, och eng lokal Grupp zu Lëtzebuerg.

Mënschen, déi a Séinout sinn ze retten, dat ass d'Zil vu Sea-Eye, enger Hëllefsorganisatioun, déi am Mëttelmier am Asaz ass. D'Organisatioun versicht donieft och mat lokal Gruppen op d'Situatioun vun de Geflüchten opmierksam ze maachen a plädéiert fir eng mënschewierdeg europäesch Migratiounspolitik. Esou eng lokal Grupp gëtt et zanter kuerzem och zu Lëtzebuerg.

Sea-Eye Lëtzebuerg / Reportage Claudia Kollwelter

Zanter der Grënnung vu Sea-Eye 2015 huet d'Organisatioun 15.000 Mënschen aus Séinout gerett. Aktuell ass Sea-Eye mat 2 Schëffer am Asaz, erkläert d'Nora Fellens vun der lokal Grupp Lëtzebuerg:

Dat ass emol "Alan Kurdi" an "Sea-Eye 4" déi am Asaz sinn. Déi fuere sou oft wéi méiglech am Asaz an zentral Mëttelmier a wa Mënsche gesicht ginn, ginn zwee Booter an d'Waasser gelooss, déi da bei d'Schëff oder Boot fueren, wat a Séinout ass. Sea-Eye mécht eng éischt Concertatioun vun der Lag a verdeelt Rettungswesten an dono ginn d'Leit Stéck fir Stéck evakuéiert an op d'Schëffer bruecht.

Eng 20 Leit sinn Deel vun der Crew, 8 professionell Séi-Leit an de Rëscht Fräiwëlleger. Wa se bis um Mëttelmier sinn, si se och permanent am Asaz:

Et muss ee sech wierklech bewosst sinn, datt et net e klengt Boot eemol de Mount gëtt, wat am Mëttelmier a Séinout ass. Dat passéiert permanent, all Dag, datt Leit aus Libye flüchten an da via kleng Booter versichen, op eng sécher Plaz ze kommen, wat nu mol Europa ass.

Hei géif et net ëm d'Fro goen, ob een e gudde Mënsch ass an dës Leit a Nout wëll retten, et wier dem internationalen Recht no eng Obligatioun betount d'Nora Fellens:

Et fänkt u bei enger Obligatioun, datt d'Staaten eng "Operation de sauvetage" garantéieren. Dat heescht, datt "Centres de recherche" an "de secours" gëtt, déi Mënschen am Mëttelmier detektéieren a rette sollen. An dann an enger zweeter Etapp mussen déi Leit gerett ginn an an enger drëtter Etapp musse se op e sécheren Uert bruecht ginn.

Well Libyen awer zum Beispill kee séchert d'Land ass, bréngt Sea-Eye d'Mënschen op en europäeschen Hafen:

Dat ass net ëmmer sou einfach fir déi Autorisatiounen ze kréien, oft duerch politesch Volontéit. Et ass awer sou wéi et funktionéiert an eben eng Obligatioun fir dee sécheren Uert fir déi Leit ze fannen.

Wat déi lokal Gruppe vu Sea-Eye betreffen, déi et an Däitschland, Frankräich, Éisträich an eben neierdéngs och zu Lëtzebuerg gëtt, hunn dës ee gemeinsaamt Zil:

Informéieren iwwert d'Séinoutrettung an d'Situatioun allgemeng am Mëttelmier z'informéieren an ze sensibiliséieren, mä och Fongen ze sichen, fir datt d'Missiounen iwwerhaapt kënne gemaach ginn.

Eng Missioun vun der Sea-Eye 4 kascht d'Hëllefsorganisatioun zum Beispill 120.000 Euro, huet d'Nora Fellens vun der Lokal Grupp Lëtzebuerg nach betount.

An all d'Informatiounen iwwert Sea-Eye, mä och méi spezifesch iwwert d'Lokal Grupp hei am Land fannt der um Site vu Sea-Eye an op hirem Facebook-Site.