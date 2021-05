Zanter Abrëll kritt een hei am Land Späiz- an Nues-Schnelltester an den Apdikten an awer och a ville Supermarchéen ze kafen.

Unhand vun dëse sougenannten "Testes rapides" kann ee sech selwer op Covid-19 testen. Dëst, beispillsweis, virun deem, datt ee sech mat Kolleegen op ee Patt trëfft oder och bei d'Famill op Besuch geet. Mä wéi einfach ass et, esou ee Schnelltest ze maachen? An ass déi méi séier Test-Variant och wierklech effikass? Eng RTL-Ekipp wollt Äntwerten hunn an huet sech dofir mat enger Këscht Nues-Schnelltester op de Wee an d'Stad gemaach, fir d'Leit op den Terrassen dozou opzefuerderen, sech selwer ze testen.