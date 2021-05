D'Schaueren daueren dacks nëmmen e puer Minutten. Ma d'Konsequenzen vum sougenannte Staarkree kënnen enorm sinn.

Wéi bei den Iwwerschwemmungen 2016 un der Wäisser Iernz an 2018 ënnert anerem zu Greiweldeng an am Mëllerdall. Dir erënnert Iech bestëmmt un déi dramatesch Biller, de Schued a Milliounenhéicht an eng Partie Blesséierter.

Duerch de Klimawandel kéinten esou Evenementer sech heefen, heescht et op d'mannst aus dem Ëmweltministère. Dofir huet d'Waasserwirtschaftsamt digital Kaarten entwéckelt, op deenen ee gesäit, op wéi enge Plazen am Land et bei staarkem Reen zu gréissen Geforen kommen kann.

Et wär wichteg am Viraus ze wëssen, wou et geféierlech ka ginn, well de Reen iwwer deen hei rieds ass, léisst engem net vill Zäit ze reagéieren. D'Christine Bastian vum Waasserwirtschaftsamt:



''Dat ass e Ree mat enger héijer Intensitéit. Et fält vill a ganz kuerzer Zäit. Et fält och ganz lokal op engem ganz klengen Anzuchsgebitt. De Buedem, op deen d'Waasser fält, mécht ganz séier zou, dat heescht, et leeft net méi an de Buedem, mä et leeft alles iwwerflächlech of, respektiv dat meescht.''



An da kann et zu uergen Iwwerschwemmunge kommen. Et brauch een also eng Strategie, fir d'Risiken ze reduzéieren. Mat opwennege Rechnungen op Computeren hätt ee simuléiert, wou d'Waasser an den Uertschafte wuel oflafen respektiv sech sammele géif, erkläert de Claude Meisch, dee beim Waasserwirtschaftsamt fir de Staarkree responsabel ass.



''Starkreen-Gefore-Kaarten sollen och éischter e Bewosstsinn schafen. En Deel vun der Strategie ass et, der Ëffentlechkeet Informatiounen bereet ze stellen. Esou kënnen d'Leit kucke goen a scho virun esou Evenementer wëssen, wou esou Plaze sinn, wou et potentiell kéint zu Schued kommen.''



Dës Kaarte fënnt een op geoportail.lu. D'Risiko-Zone wären och deels zesummen mat de Servicer an de Gemengen identifizéiert ginn. D'Strategie misst nach weider entwéckelt ginn, seet d'Christine Bastian, ma et wär wichteg, dass den Ufank gemaach wär.



''Esou wéi d'Previsiounen vun de Klima-Berechnungen weisen, wäert et iwwer d'Joer gekuckt nämlecht vill reenen, awer dofir méi am Wanter. Am Summer wäert et manner reenen, mä wann et reent, da méi hefteg. Der Evenementer wäerten mir an der Zukunft wahrscheinlech leider méi dacks hunn. Dofir musse mir eis mam Sujet beschäftegen.''



Der Meenung ass och d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Gesetzlech Virgaben wäert et allerdéngs net ginn.



''Well et e groussen Ënnerscheed gëtt par Rapport zum klasseschen Héichwaasserschutz. Do muss och gekuckt ginn, wéi gebaut ka ginn, also ob een eppes op Pilieren muss stellen. Hei kuckt een éischter, wou d'Geforen a wou d'Bremsen sinn, wann esou en Evenement ass, wou esou vill Reen erof kënnt.''



E Pak mat méiglechen Mesuren soll am Juni verëffentlecht ginn.

Dës Kaarte fënnt een op geoportail.lu an der Kategorie ''Waasser''. Da muss een den Layer ''Héichwaasserrisikomanagementrichtlinn'' auswielen, an do méi spezifesch dee fir Staarkreen.