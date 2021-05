De Staat huet iwwerdeems eng ronn 2,6 Milliounen Euro un Dotatiounen un déi 7 Parteien ausbezuelt.

D’Cour des comptes huet e Méindeg an de Chamber-Kommissioune vun der Budgetskontroll an den Institutiounen, hire Rapport publizéiert, iwwert d’Parteiefinanzen am Laf vum Joer 2019.

Alle 7 Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn, hätte sech deemno un d’Reegele gehalen, seet de Rechnungshaff, deen och virrechent, dass de Staat eng ronn 2,6 Milliounen Euro un Dotatiounen un déi 7 Parteien ausbezuelt huet.

D’Cour des comptes geet an hirem Avis dann och nach emol op zwou méi konkret Observatiounen an. Engersäits d’Vente vun engem Foodtruck vun der Piratepartei un ee vun hire Memberen a bei der CSV op d’Affär ronderëm Cotisatioune vum Ex-President Frank Engel.