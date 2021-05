Den Dënschdeg annoncéiert sech méi naass a méi lëfteg wéi déi lescht Deeg. De Wand soll dobäi mat bis zu 80 Stonnekilometer blosen.

Meteolux huet an deem Sënn eng Alerte jaune erausginn. Besonnesch am Virmëtteg soll de Wand méi staark blosen, ier et sech owes nees berouegt.

An der Nuecht op e Mëttwoch soll et nees méi dréche ginn. D'Kalfront, déi den Ament iwwert eis d'Land ewechzitt, soll eis awer nach bis e Freideg begleeden. Duerno, pénktlech fir de Weekend, soll et dann nees méi waarm ginn. E Samschdeg si bis zu 20 Grad méiglech.