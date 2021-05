Elo froen déi zoustänneg Gewerkschaften an de Gemengesyndicat Syvicol eng gemeinsam Reunioun mat der Regierung.

Dat schreiwe si an engem Communiqué en Dënschdeg der Moien.

Gespréicher mat Innen- an Educatiounsministère hätte bis ewell näischt bruecht.

D'Gewerkschafte setze sech schonn zanter méi wéi engem Joer fir eng vollwäerteg Diplom-Unerkennung fir d'Chargéen am Enseignement musical an.

Fuerderungen, déi de Syvicol absolut géif verstoen. D'Gemenge wéilten awer och wëssen, a wéi wäit d'Käschten, déi duerch dës Fuerderungen entstinn, vum Staat gedroe ginn.

Dohier och elo déi gemeinsam Demande, fir eng Reunioun mat der Regierung.