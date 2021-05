Kuerz virun 2 Auer an der Nuecht op en Dënschdeg gouf der Police eng Persoun op der A3 gemellt, déi an déi falsch Richtung gefuer ass.

D'Beamte konnten den eeleren Här lokaliséieren an op der Héicht vum Beetebuerger Kräiz stoppen.

Fir d'Sécherheet vun den aneren Automobilisten ze garantéieren, gouf de Verkéier aus Richtung Frankräich fir eng kuerz Zäit gestoppt an d'Autobunn gespaart.

Wéi d'Police matdeelt, gouf bei dësem Virfall kee blesséiert an et koum och net zu engem Materialschued.

Da koum et en Dënschdeg de Moien nach zu engem Accident op der Streck tëschent Biissen a Béiwen. E Chauffeur hat ze spéit gemierkt, datt e Bam an der Strooss louch. Hien ass dra gerannt a gouf liicht verwonnt.