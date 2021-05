D'Studie, déi am Koalitiounsaccord virgesi war, wier en decisive Schratt um Wee zu enger nationaler Gesetzgebung.

Initiativ Devoir de Vigilance - Rep. Claudia Kollwelter

E nationaalt Gesetz wat d'Mënscherechter an den Entreprisë regléiert ass fundéiert a machbar. Dat seet d'Initiativ vum Devoir de vigilance a bezitt sech op eng Etüd déi rezent publizéiert gouf.

D'Studien, déi am Koalitiounsaccord virgesi war, wier en decisive Schratt um Wee zu enger nationaler Gesetzgebung. D'Initiativ begréisst donieft och datt en interministerielle Comité ënnert dem Ausseministère aberuff gouf. Eng réng fräiwëlleg Approche wat d'Mënscherechter an den Entreprisë betrëfft wier keng Optioun méi, et bräicht een e legale Kader.

De Jean-Louis Zeien vun der Initiativ huet donieft en Dënschdeg de Moien an der Reaktioun op d'Etüd betount datt e legale Kader Avantagë fir d'Entreprisen a fir d'Land kéint hunn: "Eng Due-diligence kann den Entreprisen hëllefen eng Plus-value ze schafen. Kann Méiglechkeeten identifizéiere wéi Käschte kënne reduzéiert ginn. Dréit zu engem bessere Versteesdemech vu strategesche Mäert a Bezuchsquelle bäi. Stäerkt de Management an dréit dozou bäi datt e bessere Risikomanagement ka virkommen."

Jean-Louis Zeien vun der Initiativ

Aus der Etüd géif och ervir goen datt et keng Beleeger ginn datt duerch sou Gesetzer Acteuren aus dem Finanzsecteur éischter an aner Länner wéilte goen, wou et keng sou legal Kadere ginn huet de Jean-Louis Zeien nach ënnerstrach.

An eisen Nopeschlänner géif proaktiv um Niveau vun de Mënscherechter an der Aarbechtswelt agéiert ginn a Lëtzebuerg misst sech an déi Dynamik mat abréngen. Fir op d'Thematik opmierksam ze maachen an hir Fuerderungen ze ënnersträichen huet d'Initiativ vum Devoir de viglinace haut eng Aktioun mat Postkaarte lancéiert déi d'Leit ënnerschreiwen an un den Ausseminister Asselborn schécke solle fir datt op nationalem Niveau e Gesetz gestëmmt gëtt, fir ze garantéieren dat d'Entreprisë mat Sëtz zu Lëtzebuerg d'Mënscherechter am Kader vun de Liwwerkette respektéieren.

Hei de komplette Communiqué als PDF!