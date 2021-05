Zanter dem 5. Mee 2017 gëtt et d'Asbl schonn, déi op 3 Niveauen hei am Land schafft: Preventioun, Begleedung an De-Radikaliséierung.

Och zu Lëtzebuerg gi reegelméisseg Fäll gemellt mat politeschen, ideologeschen, reliéisen oder themateschen Hannergrënn. D'Leit, déi sech u "respect.lu" wennen, sinn och emol Enseignanten an Assistants sociaux, déi an hirem Ëmfeld mat Jonke oder Leit schaffen, déi radikal Iddien hunn. Ma och Privatleit, déi sech duerch verschidden Aflëss influenzéiert fillen, kënne sech mellen. Wien alles viséiert ass, wéi engem gehollef ka ginn a war ee selwer ka maachen, kritt een an engem Video gewisen. Wann engem am Familljen- oder Bekanntekrees eng Persoun opfält, déi ëmmer méi radikal Iwwerzeegunge entwéckelt, ass den Zenter géint Radikaliséierung eng vun den Ulafstellen zu Lëtzebuerg. All Fall kann ënnert respect@respect.lu oder der Telefonsnummer 20 60 62 anonym gemellt ginn.