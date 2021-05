Am Zentrum vun der Campagne, déi en Dënschdeg de Mëtte presentéiert gouf, steet d'Sécherheet am Verkéier a besonnesch de géigesäitege Respekt.

Anersäits geet et awer och ëm d’Protektioun virum Déifstall vu Vëloen.

An deene leschte Joren, an awer mat der Coronapandemie nach eng Kéier verstäerkt, huet de Vëlo e reegelrechte Boom an Europa ma och zu Lëtzebuerg erlieft, ënnersträicht de Policeminister Henri Kox. Doduerch koum et och zu enger Hausse vun den Accidenter, an déi Vëlosfuerer verwéckelt waren. Ma well d’Zuel vun den Autofuerer an Europa awer stagnéiert wier, kann een dovunner ausgoen, datt et zu méi Konflikter am Verkéier kënnt.

Dofir huet sech d’Police zum Zil gesat, méi Sensibiliséierungsaarbecht ze bedreiwen. Zënter e Méinden ass d’Campagne "Sécher mam Vëlo" lancéiert. D’Beamte kontrolléieren dofir dës Woch, ob jiddereen am Trafic deem anere säi Raum respektéiert. Bei Vergoen, wéi zum Beispill, datt e Vëlosfuerer den Trottoir benotzt, gi wärend dëser Period mëndlech Verwarnungen ausgeschwat. Vun nächster Woch u muss een dann awer mat engem Protokoll rechnen, wéi de Pascal Peters Direkter vun der Police administrative ënnersträicht.

D’Vëlosfuerer wäerten doriwwer eraus och nach eng Kéier drun erënnert ginn, wéi wichteg et ass, besonnesch nom Wanter hiert Material, wéi zum Beispill d’Luuchten ze testen. Ma och d’Autofuerer gi mat der Campagne cibléiert. Den ëffentleche Raum muss schliisslech gedeelt ginn. Dofir muss jiddereen de Code de la Route respektéieren, an een op deen aneren oppassen.

Ënnert dem Motto vun der Präventioun gouf och op eng nei Applikatioun an der iwwerschaffter App vun der Police higewisen. Des heescht "My Safe". An dëser kann een eng Aart digitale Pass vu sengem Vëlo erstellen. Zejoert goufen nämlech eng 720 Vëloe geklaut. Dacks aus Déifgaragë vu Residenzen, wéi de Pascal Peters erkläert. D’Zuel vun de geklaute Vëloen ass am Verglach zu 2018 ëm ronn 50 Prozent geklommen. Ma an der App kann een net nëmmen Daten iwwer säi Vëlo festhalen, mä iwwer sämtlech Wäertgéigestänn, wéi de Fränk Stoltz, Direkter vun der Kommunikatioun vun der Police ënnersträicht. Am Fall vun engem Vol kënnen dës Daten der Police iwwermëttelt ginn. Gëtt de Géigestand erëmfonnt, kann en dem Besëtzer iwwermëttelt ginn.