Als éischt soll den Direkteschposten an dann dee vum Programmchef besat ginn.

Dat huet d'Interimsdirektesch an Presidentin vum Verwaltungsrot vum 100,7 an der Mediekommissioun betount. D'Veronique Faber war op Nofro vun der CSV an déi zoustänneg Chamberkommissioun geruff ginn. Eigentlech wollt déi gréissten Oppositiounspartei gewuer ginn wéi sou et zu de ville Wiesselen beim ëffentlech-rechtleche Radio koum a wou d'Problemer loungen, mee um Enn vun der Kommissioun wier een haaptsächlech frustréiert gewiescht.

Dat sot d'CSV-Deputéiert Diane Adhem no enger ganz kuerzer Sëtzung tëscht der Kommissioun an der Interimsdirektesch Veronique Faber. Op d'Fro, wisou de Verwaltungsrot de fréieren Direkter Marc Gerges am Abrëll mat "effet immédiat" vu senge Chargen entbonnen huet, hätt et just geheescht:

Do wieren et effektiv Problemer tëscht dem Direkter an der Redaktioun an dem Verwaltungsrot ginn, mee si hätt mam Här Gerges ofgemaach, datt dat confidentiel bleiwe géif a méi kéint si net dozou soen.

Et hätt een eng ganz Partie Froe gehat, huet d'Diane Adehm betount. Notamment déi, wat dann tatsächlech geschitt ass an op d'Virwërf, déi an der Press ze liese waren, géife stëmmen:

Si huet bei allem gesot, et wier confidentiel tëscht hir an dem Här Gerges, Punkt!

Fest géif awer stoen datt et Problemer goufen:

Mee de Medieminister verweist op d'Madame Faber an d'Madame Faber op d'Confidentialitéit. Ech sinn och d'Accord, datt et eng Confidentialitéit gëtt an een net alles soll op der Place public breet trëppelen.

Mee hei géif et awer ëm en Etablissement public goen, dee vun enger Dotatioun vum Staat géif liewen, huet d'CSV-Deputéiert ënnerstrach. Dofir kéint een an hiren Aen och erwaarden, méi Detailer gewuer ze ginn.

De Sven Clement vun de Piraten huet dann erkläert, datt de Rekrutement fir den Direkteschposten intern geréiert géif ginn. Nimm wieren allerdéngs vun der Veronique Faber keng genannt ginn:

Mäi Fazit ass, datt mer lo mol ofwaarden, wien als neien Direkter vum CA proposéiert a genannt gëtt an da soll déi Persoun an d'Mediekommissioun geruff ginn, fir eis de "Projet 100,7" vun där Persoun erklären ze loossen.

An da misst gekuckt ginn, ob de Projet de Loi iwwert den 100,7 nach op dee Projet misst ugepasst ginn, seet de Sven Clement, deen nach ënnerstrach huet, datt een en ëffentlech-reschtleche Medium bräicht, mee ee sech d'Fro misst stelle wéi deen ausgesäit a wéi e sech finanzéiert.