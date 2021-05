Pfizer wäert geschwënn e Vaccin fir Kanner vun 12 bis 15 Joer op de Maart bréngen.

Biontech/Pfizer huet op all Fall d'Zouloossung bei der Europäescher Medikamentenagence gefrot fir d'Altersgrupp tëscht 12 a 15 an et lafen Etüden, fir kleng Kanner géint Covid ze impfen. Och aner Firmen denken doriwwer no.

"Astra an Johnson warscheinlech net, well et ebe Vecteur-Impfstoffer sinn a well mer wëssen, dass do déi rar Komplikatioun vun den Thrombose besteet. Do ass et onwarscheinlech, dass een esou een Impfstoff géif bei Jonken oder ganz Jonken asetzen", erkläert den Dr. Jean-Claude Schmit.

Och wa Jonker net vill krank ginn, géif eng Impfung Sënn maachen, soe Kannerdokteren an och d'Lëtzebuerger Santé.

Trotz vill "Va et vient" hei an der Kannerklinik, ass ee bis ewell verschount bliwwe vu ville schroe Covid-Verleef, sot d'Dr. Isabel de la Fuente Garcia.

Fir d'Biontech/Pfizer-Zouloossung bei 12 bis 15 Joer ale Jonke gëtt sech op eng Etüd baséiert, bei där an Amerika ronn 2.200 Jonker tëscht 12 a 15 matgemaach hunn. Deemno wier eng 100%eg Wierksamkeet festgestallt ginn an eng staark Antikierper-Äntwert, egal ob déi Jonk scho positiv waren oder net. D'Resultater wiere souguer besser wéi bei der Altersgrupp 16 bis 25.

Parallel leeft eng klinesch Etüd bei Kanner tëscht 6 Méint an 11 Joer. Wa geimpft gëtt, plaidéiere Medezinner derfir, dass fir d'éischt vulnerabel Jonker, wéi zum Beispill Kriibspatienten drukommen. D'Kannerdoktesch Dr. Isabel de la Fuente Garcia géif Eltere jiddefalls eng Impfung roden.

Bei der Santé geet et dervun aus, dass d'Ema bannent 4 Woche kéint gréng Luucht gi fir de Biontech-Vaccin fir Jugendlecher tëscht 12 a 15.