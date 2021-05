Zanter dat lescht Covid-Gesetz a Kraaft ass, kënne Musekensembelen nees zu 10 mat Dirigent prouwen an optrieden.

Dat soulaang d'Museker sëtzen an 2 Meter Ofstand halen. Beim Daachverband vun de Museksschoulen an och am Stater Conservatoire ass een doriwwer zefridden, e groussen Impakt huet dës Ouverture awer net. D'Fanny Kinsch war sech e puer Prouwen ukucken.

D'Pueri Cantores, de Bouwechouer vum Conservatoire, konnten e Méindeg fir d'zweete Kéier zanter Dezember 2020 nees zesumme prouwen – sécherheetshallwer awer nach mat Mask. Och d'Kammermuseker profitéiere vun der neier Mesure.

Serge Bausch, Adjoint-Direkter vum Conservatoire: "Wou méi Bléiser och implizéiert sinn, also all déi, déi ouni Mask musse spillen, an do si mer ganz frou, datt déi d'Examen eventuell nach kënne maachen elo zum Schluss vum Joer. Natierlech konnten se d'ganzt Joer net richteg prouwen, mä et bleiwen jo elo nach bis zum Schluss vum Joer déi puer Méint, fir dass se sech awer op den Examen kënne virbereeden."



Auditiounen a Concerte ginn am Conservatoire elo virum Summer keng méi organiséiert... Fir de Gros vun de ronn 3.800 Schüler huet sech deemno mat den neie Mesuren näischt geännert, si hu weider individuell Coursen.

Marc Meyers, Direkter vum Conservatoire: "Ech denken, dass mer eis do awer Richtung Ensembelen éischter op d'Rentrée fokusséieren, fir ze soen, wann do déi sanitär Mesuren nach eemol kënne gelockert ginn, wa mer am Land selwer méi Sécherheet hunn, och fir kënne Saachen nees starten ze loossen, da wäert dat éischter an der Rentrée sinn."

“Wat elo bäikënnt ass virun allem d'Kammermusek, dat heescht d'Bléiser an der Kammermusek, déi bis elo op 1 reduzéiert waren, dat ass net onbedéngt eng Gruppenaarbecht, déi kënnen elo eropgoen. Mir hunn zum Beispill e Bléchbléiser-Quintett, déi zu 5 kënne prouwen, natierlech op 2 Meter, ouni Mask, well si kënnen hiert Instrument net mat Mask spillen, a mat enger assignéierter Plaz och mat dobäi. Dat mécht Freed, op där anerer Säit ass et och sou, mir hu ronn 4.400 Examen d'Joer, déi mer all an déi grouss Säll momentan geluecht hunn, dat heescht alles wäert do och net méiglech sinn, well mer natierlech och probéieren dat Joer sou gutt virun ze kréien, wéi mer et momentan geplangt hunn”, sou nach den Direkter vum Conservatoire.

Och fir d'Ugda, den Daachverband vun de Museksveräiner, mécht et aktuell nach wéineg Sënn, Concerten z'organiséieren... Fir den Ament gëtt pro Instrument geprouft, Ensembele mat verschiddenen Instrumenter kommen nach net beieneen. Et hofft een, datt mat der Ouverture vu 4 op 10 Leit nees méi Leit motivéiert sinn, fir ze prouwen.

Gilbert Girsch, President vun der Ugda: "Et konnt een iwwer Zoom prouwen, et si Leit, déi hunn natierlech zu 4 geprouft, mä et sinn och vill Museken, do ass näischt gelaf, leider. D'Leit hunn nach ëmmer eng gewësse Fuerscht, wa se eraus ginn, wat ech och verstinn."



Kee Patt no der Prouf: Well dee méi gesellegen Deel vun der Musek den Ament ausfält, fäert d'Ugda och virun allem, erwuesse Museker am Laf vun der Pandemie ze verléieren.