Mat der Ouverture vun de Restaurante vum 16. Mee u stelle sech nach eng ganz Rei Froen.

Dat sot den Horesca-President Alain Rix en Donneschdeg de Mëtteg am RTL-Interview.

Den Interview mam Alain Rix

Wie kënnt no den éischte 500.000 Gratis-Tester fir de Schnelltest op? Wie muss den Test maachen? Wou muss den Test gemaach ginn? Doheem oder am Restaurant? Firwat ass deen net méi laang wéi 12 Stonne gülteg? Firwat musse geimpfte Leit och een Test maachen? A firwat dierf een doheem mat senger Famill iessen, mee fir an de Restaurant ze goen, muss all Mënsch een Test maachen? Do géing ee keng Logik derhannert gesinn, sou de President vun der Horesca.

Natierlech wär ee frou, dass een endlech nees schaffe kéint, mee et hätt am Virfeld u Kommunikatioun mam Santésministère iwwer dat konkret Ëmsetze vun de Mesurë gefeelt. Dann hätt ee kënnen e Plang maachen. Dann hätt een kënnen e Plang maachen. Fir den Ufank kritt den Horeca Secteur eng 500.000 gratis Schnelltester zur Verfügung gestallt. "Dat geet duer fir eng Woch", sou den Horesca-President. Duerno misst een dann ënner anerem kucken, wien dofir opkënnt.

Sou wéi d'Horesca et verstanen hätt, dierft et eigentlech net esou komplizéiert ginn. D'Leit géinge kommen, sech een Test sur Place maachen. Wann deen negativ ass, kéinte se bleiwen, wann e positiv ass, missten se an Auto-Quarantän goen. Mee wei gesot, wéisst een et einfach den Ament nach net, sou den Alain Rix.