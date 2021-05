Den ale Site vun der Schmelz zu Diddeleng läit brooch. Mat innovative Projete gëtt awer versicht, de Quartier erëm mat Liewen ze fëllen.

Gemeinschaftsgaart a Caravane Greennhouse / Rep. M. Camposeo

En Dënschdeg war et roueg am Hall Fondouq, enger riseger Hal direkt nieft dem Diddelenger Skatepark. Mee all Samschdegmoie gëtt hei un enger Roulotte geschafft. D'Zil ass et, déi al Caravane esou auszebauen, dass kleng Planze bannena kënnen ugeziicht ginn. "Grad duerch dëse Projet hu mir ganz vill nei Leit dobäi kritt. Déi sech, ebe grad well et och e verréckte Projet ass, sech froe wat hei gemaach gëtt. An och well esou vill verschidden Techniken ugewannt ginn, dass een dann och eppes fir sech léiere kann."

D'Claire Thill koordinéiert de Gemeinschaftsgaart a mécht de Lien mam Service écologique vun der Gemeng Diddeleng. Am Mëttelpunkt vum Projet stinn awer ganz kloer d'Leit, déi Loscht hunn, eng Hand mat unzepaken an Iddie matbréngen.

"Et soll net sinn, dass d'Gemeng seet, voilà mir hunn elo e Gemeinschaftsgaart higebaut mat enger fäerdeger Zär. Mee et geet wierklech dorëm e kreative Prozess ze fërderen, fir dass d'Leit kënnen ausdrécken, wat si wierklech brauchen."

De kreative Prozess bedeit och vill Aarbecht, mee dat gëtt engem e positiven Austausch mat anere Leit. Virun allem zum Thema Nohaltegkeet, wat fir de Projet "Caravane Greenhouse" och eng grouss Roll spillt. Enn Februar ass mam Ausbau ugefaange ginn, fir d'éischt gouf dee ganzen Interieur vun der Roulotte ewechgeholl.

"Fir de Moment si mer nach amgaangen, d'Konstruktioun vu bannen ze maachen. Da kënnt den techneschen Deel, mat den LED-Luuchten an de Solarpannelen, déi ugeschloss ginn. An da kënnt nach Leem un d'Maueren."

De Cédric Czaika ass Sozialaarbechter beim Service Ensemble Quartiers Diddeleng vun InterAction. An der Caravane kënnen och emol nei Produite kaf ginn, dat virun allem fir d'Technik an der Pepinière ze assuréieren. Wann d'Plaze bis grouss genuch sinn, solle si dann an d'Zär kommen, déi den Ament dobaussen am Gemeinschaftsgaart entsteet. Hei ginn nëmme Materialie benotzt, déi soss enzwousch recuperéiert goufen.

Wann op de Frichen zu Diddeleng dann de Chantier fir de Quartier NeiSchmelz ufänkt, kann de Gaart och réckelen. Dat war vun Ufank un esou geplangt, esou d'Claire Thill.

"Dowéinst hu mir eis och fir d'Roulotte entscheet, well déi kann einfach mat eis weiderzéien. Et hält och dee mobile Charakter bäi. An doduercher kann de Gaart mam Chantier och mat wuessen oder eben ëmzéien."

Esou kënnt Dynamik op d'Frichë vun der aler Schmelz. Um Site ass dann och net nëmmen de Gemeinschaftsgaart. Vum DKollektiv gëtt d'Renovatioun vum fréiere Vestiaire Wagonnage vun der Arbed, och mat Bierger a Biergerinnen, gemaach.

An d'Workshoppen all Samschdegmoie ginn vum Marc Treischel vun der Organisatioun Horyoh geleet.

An Zesummenaarbecht wëllen déi verschidden Acteuren de Site nees beliewen. Fir dass d'Leit den neie Quartier NeiSchmelz direkt mat gestalte kënnen.