E Mëttwoch de Mëtteg maachen de Premier an d'Gesondheetsministesch de Point iwwert déi aktuell Situatioun am Land.

Suivéiert d'Pressekonferenz live op der Tëlee an op RTL.lu.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.