Den Intervall tëscht der 1. an der 2. Dosis AstraZeneca läit hei am Land aktuell bei 8 Wochen. Dat obwuel 12 Woche recommandéiert ginn.

Ass dat medezinesch net bedenklech?

Um Certificat vun enger Persoun, déi en Dënschdeg de Moien hir 1. Dosis AstraZeneca krut, ass den 2. Rendez-vous fir den 29. Juni notéiert, also 8 Woche méi spéit. Viru kuerzem nach war den Intervall bei 10 Wochen.

Et géifen do keng gesondheetlech Bedenken, seet den Dr Jean-Claude Schmit, Direkter vun der Santé. D'Ema géif fir de Rappel en Intervall vun 4-12 Woche recommandéieren. De Conseil Supérieur des Maladies Infectueuses (CSMI) hätt ugangs en Delai tëscht 8 an 12 Wochen uginn.

Am Avis vum 16. Abrëll awer schwätzt de Conseil supérieur des Maladies Infectueuses sech däitlech fir eng zweet Dosis AstraZeneca no 12 Wochen aus. Op RTL-Nofro hin heescht et, esou wär méi Sputt, fir Donnéeën iwwer eventuell Niewewierkungen ze sammelen an auszewäerten.

Och déi Däitsch Impfkommissioun recommandéiert en Intervall vun 12 Wochen. Eng vun de Begrënnungen hei ass, datt d'Schutzwierkung doduerch géif an d'Luucht goen.

Dr Schmit: "Et ass esou, datt verschidden Indikatioune ginn, awer just an enger Etüd, datt et besser wär, nach e bësse méi laang wéi 8 Wochen ze waarden, also éischter Richtung 12 Wochen. Mir sinn amgaang ze kucken, ob mer vläicht och den Delai adaptéieren.

Den Direkter vun der Santé erkläert, datt den aktuellen Intervall vun 8 Wochen organisatoresch Ursaachen hätt. Stand haut hu sech 31.245 Leit op d'Fräiwëllege-Lëscht fir den AstraZeneca ageschriwwen. 16.000 Fräiwëlleger dovunner krute jo schonn eng Invitatioun. Wéini déi nächst Courrieren erausginn, gouf zu dësem Zäitpunkt nach net kommunikéiert. Fest steet awer, datt dës Woch nach eng Liwwerung vun 21.600 Dosissen vum brittesch-schweedesche Vaccin wäerte geliwwert ginn. Dat krut d'Santé confirméiert.