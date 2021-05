D'Affär ëm den CSV-Frëndeskrees krut weider juristesch Konsequenzen.

Reporter.lu schreift, datt et eng weider Perquisitioun an der Parteizentral vun deene chrëschtlech Soziale gouf. De Parquet hätt déi déi lescht Woch ordonéiert an d'Police judiciare wier dunn e Freideg de Mëtteg an de Reim vun der CSV gewiescht. Dat huet och e Porte-Parole vun der Justiz der Internetplattform confirméiert.

D'Affär ëm d'Asbl CSV-Frëndeskrees hat jo dozou gefouert, datt de Fränk Engel als Parteipresident zeréckgetrueden ass.