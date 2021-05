Wéi soll a kann de BTS-Diplom am staatleche Salairessystem valoriséiert an unerkannt ginn?

Déi Fro stoung e Mëttwoch am Zentrum vun engem ëffentlechen Debat an der Chamber, dat nodeems eng entspriechend Petitioun de Seuil vu 4.500 Ënnerschrëften erreecht hat.

De Minister fir d'fonction publique huet allerdéngs missen zouginn, datt him fir eng kuerzfristeg Ëmsetzung d'Hänn gebonne wieren. Am leschten Accord salarial mat de Sozialpartner wier nämlech festgehale ginn, datt bis Dezember 2022 keng weider Fuerderunge fir Primmen oder Änleches kéimen. D'Diskussioune sollen awer elo schonn entaméiert ginn an d'Petitionäre goufen och nach emol an de Ministère invitéiert.

D'Fuerderung vun enger separater Karriär gesäit de Marc Hansen éischter kritesch. Hien huet awer net ausgeschloss, datt een iwwert Primme fuere kéint, wéi dat och aktuell fir Leit mat engem Doktorat de Fall ass. Zu Lëtzebuerg hunn iwwregens ronn 3.600 Leit e BTS-Diplom.