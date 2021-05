Wee sinn d’Gewënner vun der véierter Editioun?

Mam Jugendpräis bitt de Service national de la jeunesse deene sëllege flotte Jugendprojeten, déi leider oft am Verbuergenen an ënnert dem Radar stattfannen, eng Vitrinn fir sech engem méi grousse Public ze weisen. D’Zil ass et d’Aarbecht vun deene villen engagéierte Jugendaarbechter awer och vun deene Jonke selwer ze weisen a sou och ze valoriséieren. Mat 46 Kandidature verdeelt op sechs ganz ënnerschiddlech Kategorie war och dës Kéier d’Participatioun nees ganz gutt an dat trotz Pandemie. Ween dann elo d’Gewënner 2021 sinn, gitt dir an eisem Livestream gewuer.