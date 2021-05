Zanter e bësse méi wei zwou Woche ginn Antigen-Schnelltester an all Schoul agesat.

D'Virgabe vum Ministère si kloer: all Schüler soll eemol d'Woch getest ginn, natierlech just wann d'Kand an d'Elteren averstane sinn. Wéi dat mat de Schnelltester awer elo op der Plaz ofleeft, kann all Schoul selwer organiséieren.

Den Atert Lycée zu Réiden huet zu deene Schoulen gehéiert, déi scho virun der Ouschtervakanz am Kader vum Pilotprojet Schnelltester asetzen duerften. Zanterdeem huet sech vill gedoen. Et gouf e komplette Plang erstallt, wéi eng Klass wéini getest gëtt. D'Direktioun vum Atert Lycée huet sech dofir entscheet, dass d'Schüler all zesummen an der Klass de Schnelltest maachen. D'Schnelltester gi vun zwou "Assistantes pédagogiques" virbereet an direkt an d'Klass bruecht. Déi zwou Fraen huelen d'Tester dann direkt erëm mat an iwwerpréiwen d'Resultat. Dat wier déi séierste Method.

"Ech fannen, et ass immens gutt organiséiert an et muss ee soen, et hëlt och wierklech net vill Zäit ewech an d'Schüler sinn och immens disciplinéiert. Dat heescht, dat hëlt eis just e puer Minutte fir déi Sécherheet, déi mir herno hunn.", esou d'Corinne Reckert, eng Sportsprof aus dem Atert Lycée.

D'Jo-Anne Fabritius ass pedagogesch Assistentin am Atert Lycée zu Réiden. Si preparéiert d'Chariote mat Tester, Stäbecher, Flëssegkeeten a Bicker a bréngt se bei d'Schüler an de Klassesall. Esou gëtt ouni vill Opwand kontrolléiert, dass all Schüler, dee wëll, getest gëtt an et och richteg mécht.

"Dass ee ka kucken, ob se et richteg maachen. Dass se keng Feeler maachen. Dass se wierklech 7 Drëpsen drop maachen an net déi ganz Fläsch driwwer schëdden oder esou."

An der Primärschoul vu Stroossen konnt d'Léierpersonal selwer entscheeden, wéi a wou se d'Schnelltester mat hire Schüler maachen. Sech wéi am Atert Lycée zesummen an der ganzer Klass ze testen, kënnt fir eng Léierin vun enger Cycle-3.1-Klass net a Fro.

"Vue dass meng Klass e bësse méi sensibel ass, hu mir decidéiert, all Kand eenzel wärend engem anere Cours erauszehuelen an dann testen ech si eben esou. Ech kommen dann eng hallef Stonn éier ech ufänke Cours ze halen an da kënnt ee Kand nom aneren eran, mécht säin Test an da wësse mir herno alleguer zesummen, dass mir negativ sinn.", esou d'Jessica Klopp.

Doduerch, dass de Schüler direkt am Raum niewendru getest gëtt, geet och net vill Zäit verluer an d'Kand héiert, wat am Klassesall geschitt.

Ob elo am Fondamental oder am Lycée, d'Réckmeldung vun de Schüler war iwwerall positiv.

"Ech fannen et cool, well all Woch maache mir dat an sou weess ech ëmmer, ob ech positiv oder negativ sinn."

"Et hëlt net vill Zäit."

"Also ech fannen dat zimmlech gutt."

"Et ass méi cool, dass mir eis selwer testen."

"An da fillt ee sech méi wuel, well och méi Sécherheet an der ganzer Schoul ass."

Mam Large Scale Testing géif een just 1 Mol de Mount oder manner dacks invitéiert ginn. Mat de Schnelltester wéisst een all Woch, ob een negativ ass oder net. D'Schüler hunn duerch d'Schnelltester och allgemeng manner Angscht, hir Famillen doheem unzestiechen.

Am Fall, wou en Test positiv wier, gëtt de Schüler direkt isoléiert an d'Klass fält an den Zenario 1.