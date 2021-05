D'Patenter op d'Impfstoffer sollen opgehuewe ginn. Op d'mannst aus der Siicht vun déi Lénk.

Déi aner Parteie sinn awer anerer Meenung an ënnerstëtze léiwer eng gemeinsam Motioun vun der blo-rout-grénger Majoritéit an der CSV an de Piraten. Déi Fuerderung ass moderat, awer dofir harmlos, wéi déi Lénk bedaueren.

Brevet Vaccin an der Chamber / Reportage Pierre Jans

Et geet ëm den Accès op Impfstoffer. Fënnef Parteien invitéieren d'Regierung, déi europäesch an international Efforten ze ënnerstëtzen, déi dee Zougang méi einfach maache wëllen, seet den Yves Cruchten vun der LSAP.

''Et geet drëms fir iwwerall an der Welt e séieren a gudden Zougang un den Impfstoff ze garantéieren.''

Dat géif awer nëmme goen, wann d'Brevete ganz opgehuewe ginn. Do besteet fir den David Wagner vun déi Lénk keen Zweiwel. Dëst wär keng radikal Fuerderung, mä eng noutwenneg. Et géif net duergoen, d'EU just ze ënnerstëtzten.

''Mir liewen net an enger Dramwelt. Mir sinn net bei de ''bisounours'en''. Esou funktionéiert dat net. E bësse Courage! Mir fuerderen, dass Lëtzebuerg sech soll bannent der EU engagéieren, dat d'EU seng Positioun ännert.''

Méi wichteg ewéi d'Patenter opzehiewen, wär et dat néidegt Wëssen an d'Technologië mat der Welt ze deelen, seet den Yves Cruchten.

''De Vaccin ass awer net d'Rezept vu Coca-Cola, wat een iergendwou kann hin schécken an da gëtt et do op der Plaz agefëllt. Dat ass scho méi komplex.''

An Indien zum Beispill, dem aktuellen Hotspot vun der Pandemie, gëtt wuel Vaccin produzéiert. An awer sinn net genuch Leit geimpft, well et u Material feelt, gëtt déi gréng Stéphanie Empain ze bedenken. Si fuerdert op der enger Säit Solidaritéit mat méi aarme Länner...

''Mä mir mussen och sécher goen, dass do keng geféierlech Mutatiounen entstinn. Dat ass an eisem Interêt.''

D'Stéphanie Empain ka sech mat der Iddi ufrënnen, d'Breveten temporär opzehiewen. De Fernand Kartheiser mengt net, dass d'EU iwwerhaapt eppes do ka bewierken. An iwwerhaapt hunn d'Produzente vum Impfstoff och dorun net wierklech en Interêt. Zum Ierger vum Sven Clement vun de Piraten.

''Et kann net sinn, dass mir Milliarden ëffentlech Gelder a Fuerschung stiechen, an duerno privat Firmen domadder de Benefice maachen. An ech verstinn den Här Sahin, de Chef vu Biontech, dass hie géint esou Mesuren ass. Ech verstinn, dass e Mann, deen an engem Joer 4,2 Milliarden Euro verdéngt huet, dass deen dogéint ass, nächst Joer e bësse manner ze verdéngen.''

De Wirtschaftsminister Franz Fayot huet den Deputéierten och op deem Punkt Recht ginn. Et misst een kritesch iwwer déi Privatiséierung vun der Recherche mat ëffentleche Gelder nodenken.