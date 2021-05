Unhand vun den Hoer kënnen d'Fuerscher am Luxembourg Institut of Health feststellen, wéi eng Schuedstoffer mer am Alldag zou eis huelen.

Op kuerz oder laang, glat oder mat ville Krauselen. Hoer gëtt et a ville Varianten. Eppes hu se awer all gemeinsam, an zwar dokumentéiere se eist Liewen an eis Ëmwelt. Dozou gehéieren awer och d'Schuedstoffer, déi mer consomméieren. An enger rezenter Etüd vum Lëtzebuerger Gesondheets-Institut, dem LIH, ginn dës analyséiert a ginn en Abléck an eisen Alldag.

E puer Fliichte ginn de Fuerscher am Labo zu Stroossen duer. Hei ginn d'Hoer an hir molekular Eenzeldeeler zerluecht. Wat iwwereg bléift ass Pudder, dat, wa richteg chemesch opbereet, vill Geschichte kann zielen, erkläert den Dr Brice Appenzeller, Chef vum Fuerscherteam vum LIH.

„Déi Pollueuren, déi mir erfuerschen, sinn an den Hoer dran. Déi sinn am Niveau vun der Bulbe capillaire dran, dat heescht se komme vum Blutt. All Pollueuren, déi mer detektéieren, waren och am Organismus vun der jeeweileger Persoun dran a beweisen, datt een exposéiert war.“

Am Blutt oder am Urin hale sech Schuedstoffer nëmmen iwwert e begrenzten Zäitraum. Bei den Hoer ass dat awer eppes ganz aneres. Knapp 500 Persoune goufen tëscht 2007 an 2008 fir dës Etüd coifféiert. No 67 Pestizide gouf gesicht, an der Moyenne goufen der 19, gréisstendeels déi nämmlecht, konstatéiert.

D'Hoeranalys eegent sech fir de sougenannte Bio-Monitoring. D'Evolutioun vun de Schuedstoffer am Kierper, der Opnam am Alldag, kann esou iwwer Jore verglach ginn.

„Mir hunn d'Echantillon nees eng Kéier vun deenen nämmlechte Leit agesammelt. Dat war 2017 an 2018. Elo probéiere mer, d'Finanzen zesummenzekréien, fir dës Echantillone och kënnen ze analyséieren. Da kënne mer och d'Evolutioun par Rapport zu deem, wat d'Populatioun an de leschten 10 Joer exposéiert war dokumentéieren.“

Dacks retracéiert goufen den: Lindan (en Insektizid), den (HCB - Fungizid) Hexachlorbenzol (e Fungizid) p-Nitrophenyl (Produkt an der Hierstellung vu Fungiziden) an Trifluralin (Herbizid). De Groussdeel vun de Pollueure gëtt duerch d'Ernierung opgeholl, esou d'Wëssenschaftler vum LIH.

„Souguer wa gewësse Substanzen net méi am Grand-Duché benotzt ginn, kann d'Populatioun dësen nach ëmmer exposéiert sinn. Dat zum Beispill iwwer importéiert Produiten. Dat muss nach natierlech och vu verschiddenen Instanze kontrolléiert ginn.“

Verschidde Pestiziden an der Agrikultur goufe ganz oder zum Deel an EU-Länner verbueden. Dës ginn awer gäre mol nach e puer Jore méi spéit am System vum Mënsch erëmfonnt.