D'CSV, d'Piratepartei an déi Lénk haten an enger Motioun gefrot, datt d'Nominatioun vun der Madamm Wickler als Cargolux-Presidentin soll zeréckgezu ginn.

D’Motioun vun der CSV, der Piratepartei an déi Lénk, an där gefrot gëtt, d’Nominatioun vun der Madamm Wickler als Cargolux-Presidentin zeréckzezéien, gouf e Mëttwoch den Owend an der Chamber net ugeholl. Dat ënnert anerem, well si sech bei Expressis-Verbis, enger Plattform, déi dem Coronavirus skeptesch géintiwwer steet, engagéiert huet. Et gouf och a Fro gestalt, ob d’Geschäftsfra déi néideg Kompetenzen huet.

Déi gréng Deputéiert Josée Lorsché huet sech vun den Äusserungen, déi op dëser Säit gedeelt ginn, vehement distanzéiert, mee awer betount, dass d’Christianne Wickler fir de Posten als Cargolux-Presidentin qualifizéiert wier. Si wier opgrond vun hire Kompetenzen nominéiert ginn. Déi Gréng hunn d’Motioun ofgeleent.

Den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser huet sech schockéiert gewisen iwwer d’Motioun an a senger Ried direkt betount, dass seng Partei d’Nominatioun vun der Christianne Wickler net géif a Fro stellen.

Den Transportminister François Bausch, deen an der Nominatioun vun der Madamm Wickler involvéiert war, huet betount, dass si wéinst hirer Erfarung an der Ekonomie an hire Kompetenze fir dee Poste consideréiert gouf. De François Bausch wëll d’Kritik net gëlle loossen, dass si déi eenzeg Persoun gewiescht wier, déi iwwerhaapt kontaktéiert gi war.