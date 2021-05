Zesumme mat sengen Homologen aus der Belsch an Holland, dem Sophie Wilmès an dem Stef Blok, ass de Lëtzebuerger Ausseminister en Donneschdeg ukomm.

Dat fir eng Visitt vun zwee Deeg an der Ukrain. Wéi d'BeNeLux-Ausseministeren zu Kharkiv ukomm sinn, si si vum Vasyl Bodnar, dem Vice-Ausseminister, empfaange ginn. Dono goung et mam Helikopter Richtung Severodonetsk, an den Oste vum Land, fir d'Kontaktlinn zu Shchastya ze besichen.

Hei krute si vun engem Representant vum Etat major vun der ukrainescher Arméi gewisen, wéi alles zu Shchastya funktionéiert.

En Donneschdeg den Owend goung et dunn op Kiew. E Freideg hunn déi 3 Ausseministeren eng Entrevue mam President vun der Ukrain, dem Vlodymyr Zelensky a mam Ausseminister Dmytro Kuleba.

© Petz Bartz © Petz Bartz © Petz Bartz © Petz Bartz © Petz Bartz

Schreiwes vum Ausseministère

Jean Asselborn et les ministres des Affaires étrangères du Benelux en visite de travail conjointe en Ukraine

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, ainsi que ses homologues belge et néerlandais, Sophie Wilmès et Stef Blok, sont arrivés aujourd'hui 6 mai en Ukraine pour une visite de travail de deux jours.

A leur arrivée à Kharkiv, les ministres des Affaires étrangères du Benelux ont été reçus par Vasyl Bodnar, vice-ministre des Affaires étrangères, avant de se rendre en hélicoptère à Severodonetsk, dans l'est du pays, pour visiter la ligne de contact à Shchastya.

La délégation a pu s'entretenir avec le représentant de l'état major de l'armée ukrainienne et le gouverneur de l'oblast de Luhansk. Sur place, les ministres se sont faits expliquer les structures du point de passage de Shchastya ainsi que son fonctionnement.

Le soir du 6 mai, arrivés à Kiev, les ministres et leurs délégations ont rencontré des représentants de la société civile pour discuter de la situation politique et des réformes en Ukraine.

Le vendredi 7 mai, les ministres auront une entrevue avec le Président de l'Ukraine, Vlodymyr Zelensky, ainsi qu'avec le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kuleba.