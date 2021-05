Iwwert dës Struktur ass am Viraus net grouss geschwat ginn, ma e Mëttwoch den Owend gouf se op enger Informatiounsversammlung virgestallt.

Flüchtlingsstruktur zu Gonnereng - Rep. Dany Rasqué

De leschte Mount hunn am fréieren Euro-Hotel déi éischt 37 Demandeurs de Protection internationale en neit Doheem - op Zäit - fonnt. An enger éischter Phas komme maximal 50 Leit am fréieren Hotel ënnerdaach. Famillje mat Kanner aus Eritrea, Syrien, dem Afghanistan an dem Irak.

Si wunnen an Zëmmere vu 15 Metercarré, hunn eng grouss gemeinsam Kichen, mat 12 Kachplacken an eng grouss Wäschkiche mat 10 Wäschmaschinnen an 10 Trockner. D'Struktur gëtt vun der Caritas geréiert.

Den Hotel gouf also net an e 5-Stärenhaus ëmgebaut, wéi den Ausseminister Jean Asselborn erkläert huet, mä an eng Struktur, wou d'Leit an Dignitéit kéinte liewen.

Eng 60 Leit hate sech ugemellt, fir am Centre culturel Informatiounen ze kréien, anerer hunn d'Diskussioun iwwert Internet suivéiert.

Wärend deenen zwou Stonnen hunn d'Leit virun allem gefrot, wéi si deenen neien Nopere kënnen hëllefen, sech z'integréieren, wat se brauchen - vu Vëloe bis Kleeder -, ob eng Spillplaz fir d'Kanner gebaut gëtt, ob d'Leit traumatiséiert sinn? Wéi se psychologesch betreit ginn a wéi d'Zesummeliewen tëschent deene verschiddene Kulture funktionéiert?

E positiven Echo vun de Leit aus der Gemeng Jonglënster, deen och dem Ausseminister Jean Asselborn e Mëttwoch den Owend no der Reunioun gefall huet:

"Et ass fir mech eng grouss Genugtuung, dass zu Lëtzebuerg en allgemenge Konsens do ass, dass mer hëllefen, dass och an der Lescht vill Gemenge komm sinn, fir mat unzepaken an, dass an der Lëtzebuerger Populatioun net déi d'Iwwerhand hunn, déi heiansdo an der Chamber an och op anere Plaze soen, dass d'Flüchtlinge Schmarotzer a Profiteure wieren. Nee! Déi meescht Leit, an dat hutt Der den Owend erëm hei héieren, sinn total op der Schinn, dass Lëtzebuerg eng Flicht huet, fir ze hëllefen an, dass mer dat solle gutt maachen."



Den Ausseminister Jean Asselborn huet ënnerstrach, datt hien houfreg ass, dass Lëtzebuerg e Land ass, dat nach wéisst, wat "hëllefen" heescht.

Och den CSV-Buergermeeschter Romain Reitz sot, hie wier frou, datt d'Flüchtlingen a senger Gemeng wëllkomm wieren. Hien ass sech mam Ausseminister eens, datt Lëtzebuerg eng Flicht hätt, fir aner Mënschen esou gutt wéi méiglech z'empfänken an hinnen d'Chance ze ginn, sech en neit Liewen opzebauen.

