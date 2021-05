Dat schreiwen OGBL an LCGB e Mëttwoch den Owend an engem Communiqué.

D'Gewerkschafte verweisen op eng Entrevue tëscht der Direktioun an der Personal-Delegatioun en Donneschdeg.

Ëmmerhin eng 1.200 Leit schaffen hei am Land fir de Grupp an nach wier net gewosst, wéi vill Leit dovu sollen ofgebaut ginn.

Et huet een awer schonn eng Drénglechkeetsreunioun mat der Direktioun ugefrot. Intern a sektoriell Léisunge sollten ausgeschafft ginn iwwert e sektorielle Plan de maintien dans l'emploi, fuerderen d'Gewerkschaften.

Hei de komplette Communiqué vun OGBL an LCGB

SECTEUR DU GARDIENNAGE ET DE LA SÉCURITÉ

LA CRISE DU COVID FRAPPE ENCORE – G4S ANNONCE UN PLAN SOCIAL

En date du 5 mai 2021, la direction de G4S a convoqué la délégation du personnel à une entrevue qui doit avoir lieu ce vendredi, 7 mai 2021 afin de l’informer et de la consulter, en vue d’entamer une procédure de licenciements collectifs.

L’entreprise britannique, qui a son siège à Londres, est le plus grand prestataire en matière de sécurité et de gardiennage au Luxembourg et y emploie actuellement quelque 1 200 salariés. Par ailleurs, la société G4S a notamment fait parler d’elle au cours des derniers mois suite à son rachat par Allied Universal en mars 2021 et suite à la vente récente de ses activités de transport de fonds à Brink’s Security.

Il s’agirait du deuxième plan social dans l’histoire de ce secteur et, en même temps, du deuxième pour G4S qui, à l’époque, avait connu un sureffectif suite à la perte du marché de la Commission européenne et du refus de la direction de G4S de transférer les agents de sécurité concernés vers le cessionnaire du contrat de gardiennage. Depuis, les syndicats signataires de la convention collective de travail sectorielle ont heureusement réussi à y intégrer des clauses quant à la reprise de personnel en cas de perte de marché, obligeant les cédants à transférer les agents de sécurité vers le cessionnaire.

De manière générale, il faut souligner que le secteur de la sécurité privée n’a cessé de s’agrandir au cours des dernières années et que le secteur compte aujourd’hui près de 22 entreprises présentes sur le marché.

C’est pourquoi, les syndicats se montrent tout particulièrement inquiets pour les 1 200 salariés de G4S, même si l’envergure du plan social n’est pas encore connue. L’OGBL et le LCGB s’opposent fermement à des licenciements secs et demandent à ce que des solutions internes et sectorielles soient privilégiées et négociées, notamment par le biais d’un plan de maintien dans l’emploi sectoriel. Cet instrument prévoit en effet toute une panoplie de mesures sociales, telles que le chômage partiel, le prêt temporaire de main-d’oeuvre, la préretraite ajustement, la réduction des temps de travail etc.

Les syndicats contractants ont d’ores et déjà demandé une entrevue d’urgence avec la direction de G4S ainsi qu’avec la FEDIL Security Services afin d’obtenir davantage d’informations. Le maintien dans l’emploi constitue la priorité des deux syndicats qui lutteront côte à côte pour défendre et accompagner les salariés de G4S.

Communiqué par l’OGBL et le LCGB

le 5 mai 2021