Le bilan chiffré des élèves et enseignants testés positifs à la COVID-19 se rapporte à l’ensemble des établissements scolaires de l’enseignement fondamental / primaire et secondaire public et privé et des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée situés sur le territoire du Luxembourg. Dans la semaine du 26 avril au 2 mai 2021: 266 cas positifs correspondant à un scénario 1 ont été dénombrés dans 72 écoles fondamentales, 37 lycées et quatre Centres de compétences (scénario 1: élève ou enseignant infecté à l’extérieur de l’école sans qu’il n’y ait eu une propagation du virus à l’école).

29 cas positifs correspondant à un scénario 2 ont été constatés dans cinq écoles fondamentales et 11 lycées (scénario 2: deux cas positifs dans une classe avec une source d’infection incertaine ou vraisemblablement extérieure à la classe).

16 cas positifs correspondant à un scénario 3 ont été identifiés dans trois écoles fondamentales et quatre lycées (scénario 3: trois à cinq cas positifs dans une classe).

Aucun scénario 4 n’est apparu au cours de la semaine 17 (scénario 4: chaîne d’infection au sein d’une école: plusieurs classes concernées ou une classe avec plus de cinq cas). Le détail de la situation entre le 26 avril au 2 mai 2021 est repris dans le communiqué ci-après.