Dat äntweren d'LSAP-Ministere Paulette Lenert an Dan Kersch op eng parlamentaresch Froe vun der LSAP an der DP.

D'Regierung verschléisst sech net, fir mat de Sozialpartner iwwert d'Aféiere vun engem Spezialcongé ze diskutéiere fir Elteren, déi en ongebuerent Kand verléieren.

Dat neiséilännescht Parlament hat Enn Mäerz eestëmmeg decidéiert, béiden Elterendeeler 3 Deeg Congé no enger Feelgebuert ze ginn, egal zu wéi engem Zäitpunkt se geschitt, a wann d'Kand dout op d'Welt kënnt. Bis ewell ass zu Lëtzebuerg nach keen extraordinäre Congé an deem Fall am Aarbechtsrecht virgesinn. An och am aktuelle Koalitiounsaccord hat Blo-Rout-Gréng näischt an deem Sënn geplangt.

Detailléiert Chifferen iwwer Fausse couchen zu Lëtzebuerg gëtt et net. An den offizielle Statistike ginn nämlech nëmme Feelgebuerten no der 22. Schwangerschaftswoch, also nom éischten Trimester erfaasst. Déi meescht Fraen hunn awer eng Feelgebuert an den éischten dräi Méint vun der Schwangerschaft. D'Warscheinlechkeet, e Kand an deem Zäitraum ze verléieren, läit bei 12 bis 25%. Ongeféier all sechst Fra ass also betraff. 59 Puppelcher sinn dem Regëster vun den Doudesfäll zu Lëtzebuerg d'lescht Joer dout op d'Welt komm. Dës Zuel, déi d'Ministeren nennen, gouf allerdéngs nach net validéiert.