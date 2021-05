139 Persounen hu sech 14 Deeg no der zweeter Coronaimpfung hei am Land mam Coronavirus ugestach.

Déi Zuel hat d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert e Mëttwoch op enger Pressekonferenz genannt. D'Leit goufen also infizéiert, obwuel se theoretesch e kompletten Impfschutz sollten hunn.

An deem Fall schwätzt d'Santé vun engem sougenannten Impf-Echec. 727 Infektiounen goufen no der éischter Dosis an 217 positiv Fäll no den zwou Impfungen notéiert. Eng Ufro vun der RTL-Redaktioun, ëm wéi eng Persounen et sech hei genee handelt, mat wat se geimpft goufen a wéi hir Infektiounen detektéiert goufen, ass bis elo nach net vun der Santé beäntwert ginn. D'Santé huet bis elo och nach net präziséiert, ob déi concernéiert Persounen effektiv krank goufen oder just positiv getest gi sinn. Fir den Infektiolog Gérard Schockmel ass dat awer ee groussen Ënnerscheed. Hie wëll och net vun Impf-Echec schwätzen.

"En Echec ass, wann een da géif schwéier krank ginn. Covid ass jo eng Erkrankung duerch de Coronavirus. A bei der Erkrankung kann et sinn, datt ee Féiwer kritt, Schüttelfrost, den Halswéi, den Houscht, vläicht Otemnout oder et kann een net méi richen an net méi schmaachen. Dat heescht, dat si Krankheetszeechen. An da kann ee vu Covid schwätzen. Een dee positiv ass a keng Krankheetszeechen huet, deen huet och kee Covid. Also do kann ee sécher net vun engem Echec schwätzen. Also wa jidderee géif domadder dovu kommen ouni Krankheetszeechen, ouni Covid, da wiere mer natierlech gutt drun."

Och bei liichte Krankheetszeeche kéint een net soen, datt de Vaccin net wierkt, sou den Dokter Schockmel. Den Impfstoff géif nämlech viru schwéiere Verleef schützen. Bei Persounen, deenen hiren Immunsystem staark geschwächt ass, kéint et virkommen, datt keng Immunitéit opgebaut gëtt. Dat géif awer net bedeiten, datt de Vaccin net wierkt.

Mat deem, wat elo zu Lëtzebuerg bis elo gewosst wier, géif et op alle Fall kee Grond, dovunner auszegoen, datt et e Problem mat den Impfstoffer gëtt, do ass de Gérard Schockmel formell.