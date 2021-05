Eng Grupp vu Leit koum en Donneschdeg de Moien um 9 Auer op de Findel. De ganzen Dag iwwer ware si do, hir Rees konnte si awer net untrieden.

Eng vun de Passagéier hat um fréien Donneschdeg Nomëtteg eis Kolleege vun RTL 5minutes kontaktéiert, well si um Findel festsouzen an hiren Hänn kee Rot méi wossten, eng 15 Persoune ware vu dëser Situatioun betraff.

Si ware géint 9 Auer um Findel ukomm, fir hire Fliger um 10.25 Auer ze huelen. Ma an der Maschinn si se ni ukomm. De Problem war, datt een enorm laang gebraucht huet, fir duerch d'Sécherheetskontroll ze kommen. "Mir waren eng 100 Leit, ma et war just eng Linn op" huet eng Betraffen eis gesot. Donieft hunn d'Sécherheetsagenten och nach méi Stéchprouwe gemaach, wat nach méi laang gedauert hat.

Wärend déi ronn 15 betraffe Leit an der Schlaang stoungen, fir duerch d'Sécherheetskontrollen, si si 3 Mol fir hire Ryanair-Fluch op Lissabon opgeruff ginn. Wéi si awer dunn um 9.55 Auer um Gate ukoumen, waren d'Diere vum Fliger schonn zou.

Vun der Fluchgesellschaft huet et geheescht, datt ee fir déi Situatioun net responsabel wier an et huet een d'Leit u Lux-Airport verwisen. Vun der Direktioun gouf et kee Message, vum Service Press dogéint huet et just geheescht "Et hätt ee méi fréi misste kommen".

Esou ass hinnen näischt anescht iwwreg bliwwen, wéi en neien Ticket fir e Freideg ze huelen. 361 Euro mat der Luxair, ma zum Gléck sinn d'PCR-Tester nach deen Dag gutt, esou eng vun de Betraffenen.

Weider Detailer zum Virfall bei eise Kolleege vu 5minutes.