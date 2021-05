De Secteur vun de Fleege-Servicer Doheem ass amgaangen, sech ze reorganiséieren.

Dat notamment, andeems d'Servicer vu "Gesond" duerch d'Familljen-Entreprise "Päiperléck" iwwerholl ginn.

De Reseau vun "Gesond" zielt eng 30 Mataarbechter a war vun de Laboratoires Réunis gegrënnt ginn a koum ënnert anerem bei Patienten Heem, fir Blutt ze huelen.

Nieft de Mataarbechter vu "Gesond" ginn och all Cliente vum Reseau "Päiperléck" iwwerholl.

D'Firma mat Sëtz zu Wuermer zielt eng 550 Salariéen a geréiert och 2 Cipaen an 3 Dagesstrukturen.

Rezent war de Secteur vun de Soins à domicile an der Aktualitéit, well d'Leit aus deem Fleegesecteur zur Hallschent bis ewell net vaccinéiert sinn.

Schreiwes

PressemitteilungPäiperléck übernimmt mobilen Pflegedienst GESOND (Gesondheets-Service LëtzebuergS.A.)

Wormeldange, den 07. Mai 2021

Das Luxemburger Familienunternehmen Päiperléck, einer der am schnell wachsenden Anbieter im Bereich des 3. Alters in Luxemburg, vergrößert sich weiter. Päiperléck übernimmt den vom Familienministerium genehmigten mobilen Pflegedienst GESOND, den Gesondheets-Service Lëtzebuerg S.A. GESOND betreut aktuell mit seinen über 30 qualifizierten Mitarbeitern von Junglinster aus Patienten in ganz Luxemburg. Angeboten werden von GESOND u.a. Unterstützung und Hilfe im Alltag (bspw. Körperpflege, Hilfe bei der Ernährung, Förderung der Bewegungsfähigkeit) sowie Maßnahmen der Behandlungspflege (bspw. Blutabnahmen oder Wundversorgungen).

Robert Hein, Gründer von Päiperléck: „Wir sind sehr froh, dass wir die Verantwortlichen und die Mitarbeiter bei GESOND von unserem Konzept der Pflege überzeugen konnten. Die Patienten und Kunden von GESOND werden von den zusätzlichen Dienstleistungen, die Päiperléck in Luxemburg anbietet, profitieren können. Durch die neuen Kunden und die damit verbundene Optimierung und zum Teil Neuorganisation der Tourenplanung werden die Wege zum Kunden für die Mitarbeiter kürzer und wir werden weniger wertvolle Zeit auf der Straße verlieren und stattdessen noch mehr Zeit beim Kunden verbringen können. Der Standort Junglinster ist ideal und wird langfristig erhalten bleiben."

Prof. Bernard Weber, Co-CEO von Laboratoires Réunis Luxembourg SA: „Wir haben seit der Gründung von GESOND eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Blutentnahme gehabt und freuen uns weiterhin, mit Päiperléck auf diesem Gebiet zu kooperieren und die Zusammenarbeit noch weiter auszubauen. Nach der Herausforderung durch die Corona-Krise bindet der Laborbereich so viele Ressourcen, dass wir mit einem kompetenten Partner wie Päiperléck besser für die Zukunft in einem sich stetig verändernden und dynamischen Umfeld gewappnet sind. Wir sind sehr froh, dass wir die Mitarbeiter und Kunden von GESOND bei Päiperléck in guten Händen wissen."

Päiperléck ist Anbieter fast aller Dienstleistungen im Bereich des 3. Alters und bietet zusätzlich zu den Leistungen eines mobilen Pflegedienstes Ergo-und Kinesiotherapie, Tagesstätten in Esch-Alzette, Rodange, Bettemburg, Befort und Wiltz, Betreutes Wohnen (Schengen, Befort und Wiltz) und Altenheime (Rodangeund Esch-Alzette) an. Zusätzlich hat Päiperléck zwei Produkte im Angebot, die in Luxemburg eher selten anzutreffen sind: das sind zum einen Urlaubsbetten in Kooperation mit dem 4-Sterne Hotel Bel-Air, Sport & Wellness in Echternach. Dort können Senioren, ob pflegebedürftig oder nicht, Urlaub mit oder ohne ihre Angehörigen machen oder sich von einer Krankheit, einer Operation oder einem Unfall erholende Personen, begleitet von medizinisch geschultem Personal, genesen. Des Weiteren gibt es den „NuetsPäiperléck“, der 24 Stunden im Einsatz ist und sich auch um Palliativ-Patienten jeden Alters kümmert.

Robert Hein: „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, das Leben für Menschen, die Unterstützung benötigen haben, besser zu machen. Wir bieten alles aus einer Hand, denn nur so können wir die Qualität hochhalten, flexibel und schnell auf Kundenwünsche eingehen und zugleich den Aufwand für den Kunden so gering wie möglich halten. Bei uns hat der Kunde nur einen Ansprechpartner, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. GESOND wird uns dabei helfen, unsere Ziele im Sinne unserer aktuellenund zukünftigen Kunden noch besser zu erreichen und umzusetzen. Päiperléck freut sich auf die neue Partnerschaft und die gemeinsame Zukunft.